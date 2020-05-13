神州觀察：感染源頭搞不清　防疫短板難補齊

世衞組織官員日前警告稱，儘管一些國家已開始放寬防疫措施重啟經濟，但仍需對新冠肺炎疫情再爆發的可能性保持高度警惕，對小規模出現的患者群體需做到調查監測到位。內地多個省市近期接連再爆聚集性疫情，甚至連感染源頭亦不能快速搞清楚，可見防控短板、漏洞仍然存在，疫情反彈之憂揮之不去。

吉林省舒蘭市近日出現聚集性疫情，確診人數已達十多例，何時「見頂」無人知曉，而感染源頭至今亦撲朔迷離，說不清楚。事件不但令該省連續七十幾天無本土新增病例的勢頭一朝破功，更令舒蘭市淪為目前全國唯一一個高風險地區，需重回封城管理的戰時狀態，復工復產、復課復學、娛樂觀光旅遊消費甚麼的皆告玩完。吉林省委書記坦承防疫出現漏洞，要求各級單位趕快追根溯源，排查堵截，想必又有一番折騰。

病毒總不會憑空而來，感染源頭一日未找到，仍然存在疫情復燃風險，就算這一串漏洞全部堵上，誰知道哪裏又會形成新的漏洞？譬如吉林市豐滿區日前新增的數例確診個案便是從舒蘭市傳入，並導致當地被列入疫情中風險區，基本上又得全封閉管理，啥也別想做。疫情並已跨省傳入遼寧瀋陽，目前雖只發現零星個案，惟從該病患的行蹤軌迹來看，後續未必不會出現更多關聯感染病例，星星之火可以燎原，防疫一着不慎，便將面臨翻盤危險。

事實上，黑龍江的防疫教訓可謂近在眼前，當地近期爆發的聚集性疫情亦跨省傳入了遼寧撫順及內蒙古呼倫貝爾，而哈爾濱市醫院內感染近百人的病毒鏈有否全面阻斷亦未可知。總之疫情無孔不入，一旦出事，便會如倒瀉籮蟹般亂成一團，屆時再怎樣發狠話、表決心都已太遲，畢竟損失已經造成，若再有人遭疫情奪命，則更加無從挽回。而作為鄰居的吉林省本應引以為戒，早作防範，顯然並未做到。

黑龍江早前因防疫不力遭國家領導人點名批評，並要求完善加強防疫，切實排查漏洞、補齊短板，肯定不只是說給一省一市聽的，然而防疫漏洞、短板仍然不斷，中、高風險地區此起彼落，如同在玩擊鼓傳花遊戲，沒完沒了，可見一些地方依舊存在思想麻痹、厭戰情緒、官僚主義等問題，一日沒出事，便得過且過，僥倖心理突出。

世衞總幹事譚德塞日前表示，解除防疫措施是複雜而困難之事，保護生命和生計都很重要，故需緩慢而平穩地推進，並提及德國、南韓及中國武漢近期出現的疫情反彈現象，提醒各國需有警惕疫情回潮的風險意識。武漢當地又火速將一名責任官員免職，只是防疫不能總靠事後追責實現，防患於未然才是正道。