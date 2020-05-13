產評：經濟衰退莫低估　港樓撤辣勿再拖

香港經濟正處深度衰退，企業和打工仔皆水深火熱，要求業主減租和港府為樓市「撤辣」呼聲震耳欲聾！經濟大停擺，業主有苦自知；反觀政府有可為卻不作為，一派愛莫能助、充耳不聞，任由「辣招」嚴重扭曲市場，失卻策略性振興經濟的先機，還增加了經濟下行風險，漫不經心的作風實在不要得。若連地產這條中流砥柱也倒下，只怕巨浪翻來，直送七百多萬人踏上末路！

當年港府以遏止樓市炒風為由開徵「辣稅」，一度帶來可觀稅收，惟近年經濟急轉直下，「辣招」卻嚴重壓抑樓市流通量。最新數字顯示，四月份物業辣招稅收按月再跌近一成八，已連跌六個月，創一四年推出相關措施以來新低，反映疫情下樓市慘淡。

事實上，香港經濟已一潭死水，最近中美貿易戰又風起雲湧，出口貿易業只怕尚未見底；航空運輸與旅遊零售皆處低潮；金融就靠內地企業和中資撐場，單一市場風險不斷上升可謂路人皆見，經濟危機前所未有。回看「辣稅」施行以來，並未能壓抑樓價升勢，如今疫下百業艱難，打擊炒風的理由已不復再，及早「撤辣」既是撥亂反正，亦有望為經濟注入流動性，何以不為？

偏偏港府只管叫業主減租，忘卻商業社會，商家們自會計數，自身則應做不做，寧可繼續坐收連月下降的辣招稅，白白浪費時間讓問題惡化，還好意思要求經營陷困的商界再主動讓利？如斯執迷不悟，既幫不到用家上車，亦令企業一籌莫展，工人失業，變相自取滅亡，還可再出發嗎？

香港經濟與地產不能分割，行業除物業買賣和租賃外，還衍生物業管理、法律與金融服務、建築物流、旅遊消閒配套，並吸引可觀的外來投資，僱用大量勞工，是大得不能倒的重要產業。港府實有必要詳細評估樓市實況，及早有序撤辣，讓市場自由運作。商家恢復資產周轉的靈活度、用家以合適價格置業自用，致使企業得以持續經營，打工仔飯碗可保，銀行貸款資產亦免陷惡化之虞。發展商銷售貨如輪轉，才有條件持續投資發展其他項目。如此各得其所的一步，普羅市民皆明白，偏偏港府還是罔顧民意。

一個負責任的政府，理應審時度勢，推出合適政策惠民。解決樓價結構性問題，遠因得靠港府有心有力增加土地供應，而並非長期採取「辣招」扭曲市場，近因則是刻下香港經濟急待救援，樓市「辣招」阻礙流動性，實乃不合時宜，豈有不撤之理！