正論：基建差錯人命關天　短筋事故豈容再現

特區基建工程屢爆事故，沙中線紅磡站擴建部分在二○一八年被爆出工程問題，揭發有人剪短鋼筋、擅改圖則施工、遺失大量檢測及監工紀錄涉造假等醜聞，紅磡站結構安全惹人憂慮。特首林鄭月娥在同年七月宣布委任獨立調查委員會調查，經過七十八日聆訊，差不多一年半後，委員會在今年三月份向特首提交最終報告，昨日始公布內容，市民可謂望穿秋水，究竟這份報告，能夠解答公眾所有疑問嗎？

市民最關心是紅磡站結構安全問題以及連串事件罪魁禍首。首先委員會認為紅磡站不需要拆卸重建，因為剪短鋼筋情況並不廣泛，不超過百分二至三螺紋鋼筋被剪短，雖然違規，惟情況不至於令車站箱型構築物結構不完整，車站採取適當措施後，是安全並適合作為預定用途，使用年限是一百二十年。而為了讓沙中線早日通車，預料今年年中全部完成適當措施，包括加裝鋼筋，加厚牆身或月台層板等。港鐵亦會作例行檢查，以確保車站相關結構安全。

儘管委員會及港鐵大派定心丸，始終人命關天，沒有人想坐沙中線變成沙中人，誰能夠寫包單保證安全？若果十年八載後月台倒塌，找誰來負責任？公眾對紅磡站憂慮難以釋除，豈能冒險乘搭，旦旦而有是哉！政府及港鐵實在需要再做更多工夫，不單止加固月台，而是鞏固市民的安全感。若未能做到，最終解決方法便是徹底拆站，絕對不能以人命安全作賭注。

至於種種事故責任問題，委員會裁定港鐵及工程承建商禮頓，須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤而負責，報告中揭露的種種缺失和欠妥之處，政府作為沙中線項目監督者，亦有需要負上責任，「政府不是被動的旁觀者，而是主動的參與者」，又點名批評路政署顯然未及時發現缺失之處，亦多次未有採取堅決行動，確保港鐵採取措施修正問題。

委員會報告言下之意，認為沙中線整體事故，政府、港鐵及禮頓三方面都要負上責任，但報告卻沒有說如何承擔責任，港鐵行政總裁金澤培對管理不足致歉，又稱當確認承辦商責任後，一定會追究。運房局局長陳帆批評港鐵和禮頓嚴重失誤，對政府責任卻輕輕帶過，只表示會研究設立新部門加強監管未來新鐵路發展。顯而易見，政府及港鐵都想把罪人的污名卸給禮頓。港鐵之前經歷高層人事變動，相信有人「孭鑊」，但政府竟然沒有人為沙中線事故「祭旗」，陳帆作為直接負責運輸事務的局長，責無旁貸，對於這樣驚天事故，處處表現後知後覺，明顯失職，難道不用問責辭職？最低限度也要向公眾叩個響頭認錯吧！

至於短筋事故究責，更加撲朔迷離。委員會稱相信港鐵或禮頓從未縱容剪鋼筋行為。至於剪鋼筋的人為泛迅建築公司工人，委員會稱無證據顯示他們獲其僱主批准或受其僱主慫恿進行該行為。這是否代表港鐵及禮頓不用為此負責任？調查報告當中有七段內容被遮蓋，當局解釋遮蓋部分涉及刑事調查，待調查有結果後會再公布。到底今次施工問題，是涉及偷工減料，利益輸送及違法獲利，到現在還是個謎，留下一串問號，難以令公眾釋疑。更令人質疑，若果像現在最終調查報告模棱兩可，不了了之，以後大型工程事故處理方法都是如此，獨立調查後都採用這個標準，有問題都無人或機構需要負責任？

無論報告字面上如何斥責，但實際上每次大型基建出事，首先一定是由公帑補鑊，即是市民做冤大頭「埋單」找數。這次也不例外，報告雖然昨日才公布，但立法會工務小組委員會前日已率先通過兩項與沙中線有關的工程撥款，超支百億港元又是公帑「填氹」。有議員直斥政府任由港鐵工程超支，當立法會是「特快批核」。政府有求必應，港鐵有恃無恐，一個願打，一個願捱，市民無從過問。港鐵稱為沙中線項目預留管理費及適當措施費用等共二十億元，當確認承辦商責任後，一定會追究，包括考慮循法律途徑追究。這種大型工程官司動輒打個十年八年，勝負難料，訟費更是驚人，即使港鐵打勝仗，難道會把賠償回饋給市民嗎？

無論任何角度，市民都是最大受害者，亦無可奈何。基建工程延誤超支司空見慣，高鐵香港段、港珠澳大橋記憶猶新，沙中線接棒出事，絕對並非空前，也肯定不會絕後，只要政府仍舊死不悔改，疏於監工，以後基建醜聞及事故必定陸續有來。