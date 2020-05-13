世界視線：抗疫惟靠一張嘴　特朗普語言偽術

自白宮多名人員確診染上新冠肺炎後，總統特朗普終於下令，員工進入白宮西翼時，必須佩戴口罩，但這項新規定並不適用於特氏本人和副總統彭斯。此前有報道指，特氏對身邊的工作人員相繼染疫，感到非常沮喪，並盡量避免沒有進行檢測的人「埋身」。日前舉行的白宮記者會上，特氏是全場唯一沒有佩戴口罩的人，且與其他人保持一點八米的安全距離。

現時白宮正處於人人自危的氣氛。有報道引述白宮經濟顧問哈西特，承認自己每天上班都提心吊膽，覺得還不如留在家中安全，之所以仍然冒險犯難，是因為「現在正處於非常時期，人們有責任勇於承擔責任，服務國家」。

諷刺的是，特氏、彭斯以及一眾白宮職員，享受全國貼身的醫療保護，由每天接受新冠病毒檢測，至每周一次不等，像哈西特這樣的官員，猶抱着「風蕭蕭兮易水寒」的「慷慨就義」心態上班，如何要求普羅民眾重啟經濟活動？

事實上為營造一切安好的假象，特氏可謂無所不用其極。他和彭斯日前跟企業領袖開會，要求與會者摘下口罩，整個過程看不到一個口罩，說穿了還不是為了傳媒鎂光燈下的完美構圖。

特朗普抗疫之道，說穿了還是靠其三寸不爛之舌，大搞語言偽術。特氏日前大肆吹噓美國的病毒檢測能力不僅在數量上遠勝其他國家，以人均計算也是南韓幾個月前的兩倍。特氏之所以用南韓來說事，不僅因為當地的病毒檢測工作，為全球所肯定，還在於美、韓在同一天時間，錄得全國首宗確診個案。

姑勿論特氏給出的數據是否有水分，但卻肯定有誤導民眾之嫌。正如有人形容，說美國「現在」的病毒檢測能力勝過「幾個月前」的南韓，好比一個人失業了二十五年後賺得一百萬美元，然後說自己在一八三○年代，是美國最有錢的人。眾所周知，病毒測試是疫症初發時，防止蔓延的最有效手段，正因為美國錯失了先機，才導致後來一發不可收拾。特朗普月前向南韓總統文在寅請求支援檢測試劑，已經勝過千言萬語。