大國博弈愈演愈烈，中美關係正朝全面對抗的方向發展，尤其是經過這場世紀疫症的衝擊，美國國力將進一步衰落，遏制中國也將更加迫切、更加無所不用其極。面對空前惡劣的外部環境，中國應如何自處？有人呼籲中國將現役核彈數量提升至與美俄相當的千枚以上水平，理由是：「中國已經被美國當成頭號競爭對手來謀算的時候，如我們還拿幾年前甚至十幾年前對美核威懾的定義來指導今天的博弈，那將是中華民族的莫大悲哀。」

聽起來有點駭人，其實不是沒有道理，要阻嚇敵人，必須先武裝自己。正如俄羅斯總統普京所說，沒有實力的憤怒毫無意義。美國仗勢欺人，步步進逼，中國除了針鋒相對，強力反擊，已沒有其他選擇，而提升核武器正是對付強敵的最有效辦法。

儘管美俄在冷戰結束後均大幅削減核武器，但依然分別保留約四千枚核彈頭，反觀中國只有三百二十枚，根本無法相提並論。須知世界正處於百年來未有之大變局，美國全力發動針對中國的新冷戰，甚至將「中美之爭」上升到勢不兩立的文明衝突，而中國依然奉行所謂的韜光養晦，依然堅持早已不合時宜的核政策，只能進一步陷入被動。

以戰止戰，雖戰可也。增加核武器不是為核訛詐，更不是為欺負別人，而是為了更好保衞自己，為了令美國意識到中國的實力而不敢輕舉妄動。當然增加核武器難免要付出經濟代價，但這點代價是必須的、值得的。美國佬一向欺善怕惡，他們不敢惹俄羅斯，甚至不敢惹北韓，反而肆意打壓中國，就是因為中國太好欺負。中國核彈頭本來就不多，還要承諾絕不首先使用核武器，等於自綁雙手；反觀俄羅斯早就明言，一旦受到其他國家武力攻擊，將會以核武器反擊，哪怕對方使用的是常規武器。中俄核政策大相逕庭，難怪美國對俄羅斯畏忌三分，對中國張牙舞爪。