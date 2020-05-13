香港旅遊業陷入前所未有低谷，是受到暴疫打擊最大的行業之一，五一黃金周首次出現零內地團，尖沙咀等遊客區冷清清，而近年主打內地客的海洋公園不是拍烏蠅，而是關閉了超過三個月，每月白蝕兩億多元。展望未來，即使重開，有一段長時期都難重拾昔日內地遊客排長龍的境況。

有四十三年歷史的海洋公園，舊海馬標誌一度被視為香港旅遊代表符號，這個曾經是世界上最受歡迎及最多入場人次的主題公園之一，並於二○一二年獲頒全球最佳主題公園大獎，說香港人曾引以為傲也不為過。可是如果現時在街上隨機訪問市民，最近有沒有去海洋公園遊玩，相信十個有八個都會說沒有，剩下有去過的都可能是藉生日免費入場。十多年歷史的迪士尼也過氣了，更何況這個老牌公園。對於本地人來說，海洋公園已經是明日黃花，幾乎要放進博物館。

兩邊客源都萎縮，注定海洋公園走向末路。過去四十年來一直自負盈虧，但近年屢屢虧損，終於在年初首次向政府申請撥款，政府建議資助一百零六億港元作全新定位策略發展計劃，但疫潮爆發令到政府也「縮皮」，只肯撥五十四億元資助公園營運一年、償還貸款及清繳大樹灣發展項目費用，強調公園需要重新定位。這筆撥款若不獲立法會通過，公園在六月便會因為財困而倒閉，二千多人打爛飯碗。立法會議員態度不一，但大都質疑撥款資助公園重新發展，會否成為無底深潭。長貧難顧，比雞肋更不如，食之無味，棄之也不一定可惜。

若果沒有突破性及可行挽救方案，公園應停運並交回給政府接管，興建酒店或作物業發展，增加庫房收入及帶來商機。大家可能惋惜這個集體回憶，但特區百廢待興，財赤降臨，公帑要更加善用，百億元可以建醫院救命，又或者給予行業紓困，比起救一個夕陽公園，實在急切得多。