最近在電視新聞和網上看到幾宗與記者有關的報道，令我們大為不解。

其一，近日幾次不同地區商場出現大量群眾聚集的場面，大批穿着黃色或橙色螢光衣背心的「記者」在場，爭住舉起照相機現場拍攝。觀察之一，是這大批穿着黃色或橙色螢光衣背心的「記者」，人數絕對比現場群眾集會參與者多，也比維持秩序驅散人群的警察多，場面實在是本地獨有。

其二，一次發生在天水圍的群眾集會中，一中年婦人與在場的活動參與者發生爭執，被指摘拍攝在場者大頭相，中年婦人被推撞跌倒在地，先後被人淋灑液體，爬起身掙扎跑去附近一所酒店的門口石階坐下，雙手掩面歇息。從發生推撞到坐下歇息，周圍都見大批穿着黃色螢光衣背心的「記者」在場，沒有人去阻止攻擊，也見不到有人攙扶該婦人起來，有的是畫面上傳出用粗口辱罵受害人的聲音，夾着令受害人難堪的所謂採訪，如問她為何跑去酒店，是否約了人開房，極盡對受害人的侮辱。

居住外國多年的朋友看了這些網上新聞報道，詢問香港記者為何如此眾多，薪金是否特別優厚，為何每次群眾聚集都吸引幾十到過百記者到場採訪拍攝？當記者需要甚麼學歷資格，有沒有受過專業訓練？為何記者可以粗言穢語辱罵受訪者，侮辱受害人？

我們當然了解問題癥結，是特區政府採取放任政策，任由傳媒環境惡化。回歸前港英政府的新聞處長期負責簽發記者證，申請人需要有登記的傳媒機構發信，證明身份才獲簽發。這個制度在回歸前一、兩年取消，現今香港不少「記者」的記者證都是由記者協會發出，該會不設審核，來者不拒，只要加入為會員，交幾十元證件費便獲簽發，據悉不少大專學生和網媒的記者證都是這樣得來。還有些不知誰開辦，甚麼性質，無人聽過的網媒記者索性連花一百幾十元都省回，自己印製卡片便自稱記者，在群眾集會破壞縱火場合現身，警察出現時便披上黃背心拿手機拍攝，警察撤退後便脫下黃背心擲石打人當暴徒。出現這現象，正因特區政府不管，披上黃背心恍如掛上免死金牌，以致冒充記者充斥。

近日有商場被警方截查的「記者」，竟然只得十二歲和十六歲，給帶回警署警誡後由家長接回。警方羈留這兩名香港獨有的兒童記者期間，竟然有區議員、律師和社工出頭作代表，獲釋後還有家長表示知悉子女要去群眾集會，不過要「鼓勵」子女爭取人生經驗。倒不知我們的新聞從業員是否認同兒童記者，是否怕被他們取代？