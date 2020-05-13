黑暴亡港之心不死，連日都在各區鬧事，連母親節都不放過，霸佔多個商場「和你唱」，市民固然掃興，警方又要大舉出動維持秩序。最終暴徒的如意算盤打不響，在警方強力布防下，暴亂始終搞不起來。

由此更加證明，去年香港之所以被黑暴攪得周天寒徹，同前任警務處處長軟弱無能脫不了干係。前一哥去年十一月退休離任，是唯一一位不獲同袍辦告別檢閱儀式的一哥，更有傳他已辦好移民手續。一個等退休無心戀戰兼嚮往外國生活的警務處處長，正是香港淪陷的幫兇。

幸好，鄧炳強上場後警隊煥然一新，一方面重整軍容，奮起執法；另一方面加強情報搜集，屢破黑暴槍械庫和拘捕核心人物。面對隻手遮天的「傳媒集團老闆」，他更是面無懼色，斬釘截鐵表示「你犯法我就拉你」，打破了「刑不上黎智英」之說。黑暴死灰復燃卻始終無功而還，新一哥居功至偉。

很可惜，一粒老鼠屎足以搞壞一鍋粥，最近警隊接連爆出知法犯法的醜聞，有反黑警員疑與黑幫勾結販毒；又有特別職務隊警員被指插贓嫁禍露宿者藏毒，涉妨礙司法公正和公職人員行為失當。一哥對此感到震怒痛心，更擔心此事會令盡忠職守的同袍血汗白流。一哥心繫警隊，對於樹大有枯枝怎麼可能不是傷心加失望？但正如他自己所說，對警員犯法零容忍。相信在一哥帶領下，警隊的枯枝必被徹底剷除，綠葉必會茂密成林。

當然，警黑勾結其來有自，一哥除了要對「斷正」的害人蟲零容忍，更須主動揪出警隊的無間道。單是黑幫前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻兩案四罪在身，竟然可以輕鬆棄保潛逃，早年嫁女更有警隊前高層坐在主家席警黑一家親，令人咋舌。「上海仔」正是因為有警方保護傘撐腰，罪惡滔天一樣毫髮無損，一哥要撥亂反正，不僅要勇於對抗反中亂港集團，更要斬斷所有警黑勾結鏈。