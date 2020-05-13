海洋公園嘅沒落，可以說是特區政府管治無能嘅縮影。有四十三年歷史嘅海洋公園瀕臨破產倒閉；港府為挽救公園，日前向立法會申請逾五十四億元撥款，資助公園營運一年及還債約三十億元商業貸款等。財委會後日即本周五將審議申請，立會各派意見紛紜。冰凍三尺非一日之寒，海洋公園落得破產邊緣，顯然係長期管理不善。

一個簡單嘅例子，就係水上樂園開幕無期。有議員曾指出，財委會一三年撥出二十二點九億元支付大樹灣水上樂園項目百分百嘅工程費用，然園方依家又向政府伸手要錢支付未繳清費用，咁即係超支啦，管理層難道不用負責？講到管理不善，老朽大約二十年前有過一次遊園經驗，當年在園內買了一隻熱狗，乾爭爭只是一塊長麵包夾着一條腸仔，冇沙律醬冇番茄等配料，難食到嘔，又比外面嘅貴成倍！老朽當年草了一篇小文登在一份並沒有太多人看的報章文藝版，卻被海洋公園嘅公關看到了，親函去報館轉交給老朽並誠意邀請再遊園，拍晒心口話園方已注意到並加以改善！老朽舊事重提，只是想說當年海洋公園在管理上還是上進的！

如今淪落至斯，有議員形容撥款係「吊命行動」，換言之，救得一年，唔掂，係唔係每年都要納稅人畀五十億養住個公園？公園每月開支要一點四億元，每年單係還債利息高達兩億元，可見嚴重財困非一時三刻，亦係反映管理不善。咁填氹，豈不是真正嘅倒錢落海？

眾所周知，海洋公園好景時，靠嘅係內地客，依家又轉型無能，吸引唔到本地客；疫暴相繼來襲，調查顯示逾六成內地居民唔敢來港，相信公園難再創奇迹！講真海洋公園已完成它的歷史任務，所謂集體回憶不能當飯食，與其年年倒錢落海，不如壯士斷臂，一如本報「正論」建議，考慮興建大型酒店及度假設施或物業發展，說不定絕處逢生，為庫房帶來可觀收入。