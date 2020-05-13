正當德國、法國及英國採納華為5G技術的做法明顯改變，同意把該套新系統融入國內通訊建設時，據報道一直強硬聲言絕不能引入華為5G技術的美國，突然一百八十度轉變，似乎不甘落後其他國家，轉為接受華為5G在境內發展。消息傳出，美國商務部已擬定一份新規定草案，目標是要配合需要，允許美國通訊企業與華為技術有條件合作，藉此讓這些企業參與制訂5G（第五代移動通訊技術）網絡建設。

時代與科技進步巨輪，是政治手段無法阻擋，現今5G通訊設備正為下一代開闢新領域，增加聯繫速度及消除屏障，優化生活質素，突破過去只能採用3G或4G網絡的局限，對整個世界發展不無好處。若以政治考量就堵截5G建設，後果必會落後於其他競爭對手。德、法及英明白這個道理，決意離開美國影響的陰影，決定結合國內通訊商與華為合作，建設新的通訊系統。

美國總統特朗普長期以華為是「特務技術」，是為北京套取各國機密的通訊設備，拒絕引入，但事實勝於雄辯，不少國家引入華為作夥伴發展新通訊科技後，沒有一個國家受損，各國的機密也沒有任何一條外洩，這就把特氏的口封住了，繼續封殺華為與美企合作，最終受害就只有該國企業，那又怎能不轉軚？

如果沒有實力，世界各國不會引入華為技術，在現今通訊科技市場，華為可算是通訊系統、雲端及物聯網的最大設計單位，亦是全球多個最具實力的通訊組織成員及領導者之一，從設計到建設到提升通訊系統，擁有絕對經驗及技術優勢，與華為合作發展通訊無往不利。

美國商務部擬定國內企業與華為合作的條文，關卡多少是這批企業最為關注，因為不希望條件苛刻令華為拒絕，失去發展新通訊機會，但美國政府又要面子，全面開放給華為，打倒昨天的我會引來話柄，美國由於昔日的霸氣高傲，現今自食其果。