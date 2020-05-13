剛過去的周日是一年一度的母親節。不過，有不法分子在當天號召多區非法集會，最終導致多人被捕，而其中焦點落在一名十二歲自稱記者的小童身上，他最終被帶回警署問話。

警方此舉實為保護兒童離開危險地方的應有做法，但是竟然有人指摘警方破壞新聞自由。試問一個心智未成熟仍在學習階段的小童，談何稱得上是受過專業教育及訓練的專業記者呢？不論年齡都可成為記者的說法，是利用小童，推他們上前線作政治犧牲品，開啟剝削童工之門，令採訪工作再不是一項專業工作，只是社會運動而已。

事緣一名十二歲學生為網絡媒體工作，自稱於暴亂現場進行實地採訪。由於其身穿印有「記者」字樣的反光衣，加之未成年的外表，故引來防暴警員的查問。於網上片段所見，事發的地點位於商場內，旁邊有大量人士聚集起哄。考慮到小童身處的環境，警方最終將其連同行的十六歲學生，一併帶回警署查問詳情。

平心而論，對於初中學生來說，他們的心智絕不足以處理突發事情，更遑論承擔起記者現場報道的專業操守及工作。在心理學上，個人或多或少會受到群體情緒所影響。小童及青少年受到現場氛圍感染，有可能作出涉嫌阻礙警方的行為，甚至有可能涉嫌干犯刑事罪行。

事實上，從去年的反修例風波中，不少記者親身說法自己猶如擔任「戰地記者」。既然如此危險，我們又是否容許或甚至期望一名十二歲的小童當戰地記者呢？該名小童所服務的媒體，又是否有聘用童工，或以義工之名要求未成年人士從事記者工作？

作為成年人，我們有責任保護兒童，故警方建議該名小童的家長，日後應該阻止其孩子前往示威場地，否則或會對父母控以疏忽照顧兒童罪。不論是家長又或成年人，都不應該鼓勵小童、年輕人以任何角色參與暴亂事件。但是某些反對派的議員或人士，竟反指摘警方無理干預十二歲自稱記者的採訪新聞自由，這是荒天下之大謬。

老生常談，記者不要被政治立場掩蓋己身的理智，作出涉嫌阻礙警方執法的行為，小童及未成年人士不適合擔任前線採訪亦是事實，而警察勸喻家長應保護自己的孩童，遠離衝突場面更是合情合理。

對於某些區議員建議將此小童充當記者一事提到區議會討論聲討警方，更是一個可悲的行為。就如某區議會不理會逝者家屬的意願，非要提出利用逝者的名字命名公園，強行製造政治議題食「人血饅頭」，只會讓人感到他們極度冷血不齒。

任何人不論他的政治理念如何強烈，也不能利用小童，推他們到違法邊緣、個人安全的險境，去成就一己的政治目的。另外，在新冠肺炎疫情尚未完全受控之際，加之經濟前景不明朗，任何暴動及破壞行為，都只會將香港推向「攬炒」的邊緣。我們亦需要保護兒童，免受攬炒之害。