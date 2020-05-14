正論：肺炎難斷尾　防疫早準備

天長地久有時盡，此毒綿綿無絕期。經過廿三日本地零確診後，昨天本港再次出現兩宗新冠肺炎本地感染個案，另有一宗外地輸入個案。好日子無以為繼，防疫再次敲響警鐘，港人脫下口罩重過正常生活的願望落空，現在既擔心社區傳播鏈難以追查，更怕今年冬季會有第二波大爆發，病毒甚至與流感變種，後果不堪設想。

一對居於葵涌梨木樹邨的嫲孫先後確診，六名密切接觸者之中，五人都出現不適，當中入住隔離中心無病徵的爺爺亦初步確診。由於他們沒有外遊史，亦無與確診者接觸，源頭未明，證明社區傳播鏈仍未切斷，衞生防護中心不排除有社區爆發，會為間接接觸者做檢測，並會擴大為高危群組進行檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇直指，有關個案令防疫工作響起重大警號，政府應即時全面加強檢測，全港每日最少要檢驗七千五百個樣本才足夠，如有更多本地個案出現或需暫緩復課安排。

廿多日零確診破功，市民失望之餘必須警惕，港府更要打醒十二分精神，及早做好第二波爆發的準備。這絕非危言聳聽，全球多國專家皆異口同聲警告，今年十一月踏入冬季後恐出現第二波大爆發，尤其是伴隨流感季節復發，第二波疫情勢必更加嚴重。事實上，新冠病毒非常狡猾，早前已有英美科學家研究指出，新病毒株二月在歐洲出現，並迅速傳播到美國東岸，成為三月中以來在全球蔓延的主要病毒株，此病毒株不同於最初出現在武漢的病毒株，擴散速度更廣，且往往造成患者二次感染，足證病毒不斷進化，非同小可。

這樣下去，不但影響疫苗研發和生產，更必會造成大規模死亡。正如二十世紀初的西班牙流感疫情，當時第一波疫情發生於一九一八年春季，第二波發生於同年九月，次年春天再出現第三波，病毒更在第二波疫情中出現變種，死亡率也比第一波來得更高。新冠肺炎疫情會否也有相同的軌迹，連最頂尖的科學家也說不準，以港府不踢不動的施政作風，一味沉醉在「抗疫百日漸露曙光」的沾沾自喜之中，不難估計很快就要哭喪着臉獻世賠罪。與其臨淵羨魚，不如退而結網，為何不及早做好準備？

所謂思則有備，有備無患。港府正正因為在新冠肺炎爆發之初掉以輕心，特首林鄭月娥當時還在外訪，政府群丑無首，防疫措施一團糟，才會導致民怨沸騰。政務司司長張建宗甚至表示不用在高鐵站設健康申報，致令第一宗確診患者從高鐵而入；更有甚者，港府採購防疫物資也是完全失敗，市面出現口罩荒，市民餐風宿露連夜排隊仍是一罩難求，醫管局的口罩物資更有不敷應用的危機。反對派伺機作亂，黑醫護發起大罷工拖港府後腿，要不是罷工不得人心而被迫叫停，香港肯定早已淪陷。

數月前的教訓極之深刻，港府再不及早預備，包括準備更多隔離病房，提高檢測能力，並為醫護人員提供足夠防護物資，一旦第二波來襲，加上反對派和黑暴唯恐天下不亂，香港想不徹底攬炒也難。

必須強調，目前感染源頭不明，但港府直至昨日仍表示無意收緊已放寬的防疫措施，教育局亦表明復課日期不變，酒吧、健身中心、美容院等高危場地繼續營業，再有群組性爆發絕對不足為奇。既然政府靠不住，市民更應自救，收拾心情重新戴上口罩，保持社交距離。正如袁國勇所說，只要全民戴口罩，傳播鏈很快就會切斷。

另一方面，市民亦須及早儲備防疫物資以應付冬季疫情和流感來襲。港大感染及傳染病中心總監何栢良警告，新冠肺炎有機會像流感一樣，每年出現一季甚至兩季的高峰期，市民要在冬天前買定口罩做儲備，不可謂不中肯。口罩等防疫物資在可見的未來必然全球瘋搶，市民不想重蹈通宵排隊的覆轍，現在就要及早應對。

天下之事，以為無足慮，則必有大可慮者。「好了傷疤忘了痛」向來是港府和港人的陋習，別說人們早就將沙士教訓拋諸腦後，即使對數月前令人聞風喪膽的新冠肺炎疫情，也漸漸變得麻木起來。奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，特別是歐美疫情仍未止息，非洲更有失控之虞，病毒隨各國經濟逐步恢復而再次全球大擴散絕對不足為奇。顯而易見，現在仍未是脫下口罩的時候，大家必須嚴陣以待，外防輸入，內防反彈，黑暴聚眾鬧事更須嚴厲禁止。