功夫茶：教育電視嘥資源　倒錢落海今玩完

「江頭未是風波惡，別有人間行路難」，呢兩句辛棄疾嘅詞，係早前廣播處長梁家榮向港台員工發出公開信結尾時引用嘅，港台節目偏頗，食碗面反碗底就係人都知！梁處長一面「道歉」一面藉詞抒懷，誰知好嘅唔靈，醜嘅來到眼前！

呢，首播於一九七一年嘅教育電視（ETV）播咗近五十年，依家行到盡頭，望過去又「橫江欲渡風波惡，一水牽愁萬里長」，咁惟有收皮喇！今年財政預算冇向港台撥款製作ETV，而據悉教育局決定九月收回教育電視中心所在大樓，港台嘅員工及器材都須遷出，料有九十多名員工受影響。

講真，教育電視播咗五十年先壽終正寢，功夫茶就感到錯愕嘞！阿哥，隨着時代發展，教育電視卻十年如一日，你估係詩書萬卷聖賢心啊，講來講去「忠恕」兩粒字學一世都學唔完咩？依家教學素材包羅萬有，好似教學光碟、互動教學程式、YouTube教學片等，琳琅滿目，仲有必要睇年年一模一樣嘅教育電視嗎？仲有吖，依家三歲細路都識上網，青少年習慣用手機或平板電腦，邊個咁有耐性坐定定欣賞悶出香蕉嘅教育電視喎！

嗱！通訊局日前公布，ETV嘅收視持續偏低到零至零點五，是以決定自二○二○年六月六日起，免除本地免費電視台播放教育電視節目嘅要求。呢個對商營電視台來講，無疑又係遲來嘅德政！喂，你自己「行路難」，都彈開啲畀條路人哋行吖！陰功咯，霸咗成半個世紀先識縮，反應實在太遲鈍！

事實上，審計署早前嘅報告，都狠批呢個「有口皆悲」嘅教育電視，最礙眼嘅就係收視率年年下降，而節目每小時製作成本卻大幅飆升！好似○八至○九年度相關節目，每小時製作成本僅為七十七萬元，到一七至一八年度增至一百五十八萬元，十年間製作費暴升逾倍！各位街坊，審計署同時炮轟港台為教育局製作嘅教育電視節目及視像資源，每年耗資逾三千萬元，成本過高！何止成本過高，直頭倒錢落海，教育局局長任由港台製作啲咁嘅嘢叫「教育電視」？年年如一日，福如東海，壽比南山，你估幫港台賀壽咩？

講到呢度，功夫茶又扯火喇！呢，民國時大儒黃侃反對胡適提倡白話文，有一次，佢講課時大讚文言文高明，就舉例：如胡適的太太死了，其家人電報必云：你的太太死了！趕快回來啊！長達十一字，若用文言僅需「妻喪速歸」四字即可，省回電報費三分之二。真一言驚醒，港台年花公帑十億元，卻食皇糧反政府，計功夫茶話，直頭剷平「講錯電台」，收回廣播道塊地，一年慳番十億個大洋，少咗支頂心杉，又可拍賣或起樓，有益庫房，咁就一天都光晒啦！