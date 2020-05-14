神州觀察：中船重工再打虎　國防建設恐受阻

中央紀委國家監委十二日深夜發出通報，前中國船舶重工集團有限公司（中船重工）黨組書記、董事長胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。作為中國軍工系統的重要組成部分，中船重工近年打虎不斷，足見革命隊伍很不純潔，國防建設隨時遭到阻礙和破壞，後患無窮。

不可不知，胡問鳴曾肩負中國航母工程總指揮要職，全程參與過中國首艘航母遼寧艦的列裝工程和首艘國產航母山東艦的建造。此外，胡還有中航工業、中國兵器、中國船舶工業等軍工企業多年高管經驗，涵蓋了陸海空三軍裝備的建造研發，且參與過國產大飛機C919的前期論證，獲授「殲10首飛工程」一等功，履歷輝煌，貢獻頗多，惟於去年八月突然被「提前退休」，連個閒職亦未獲安排，隱約已經可見端倪。

退休大半年後終難逃遭查辦下場，胡問鳴的東窗事發亦是有迹可尋。最直接原因很可能與早前盛傳的首艘國產航母出現質量問題有關，多次海試仍遲遲不能交付海軍服役，引發外界諸般猜測。此事更牽扯出中船重工原總經理孫波的腐敗大案，此人曾主持遼寧艦的改建工程，結果海試回來亦需大修整；又因利用職務之便與他人成立合作公司，非法受賄八百多萬元，致使國家財產遭受重大損失，最終被判入獄十二年。

當時的輿論認為，胡問鳴或與孫波案並無直接聯繫，但作為集團一把手的監管失察肯定難辭其咎，並因此提前退休，如此也算是「平安着陸」了，惟當局於本次通報中卻用上了「嚴重違紀違法」字眼，想必所涉已非一般行政失職問題，再出個信仰淪喪的腐敗分子並不奇怪。

事實上，中央巡視組過往曾數度對中船重工作出巡視反饋，揭露該集團存在諸多違紀違法及財務管理混亂、選人用人把關不嚴等腐敗問題，近年並陸續查辦了不少集團高管，卻仍然前腐後繼，損公肥私者大有人在，不免令人擔憂中國的軍工產品亦存在偷工減料、濫竽充數等問題，製造出來的飛機大炮、航母潛艇會否淪為中看不中用的花架子？由此將給國防建設、國家安全帶來多少隱患，誰又能說得清？

軍工領域的腐敗還會令國家軍事科研技術面臨洩密的嚴重威脅，正如孫波案，有傳可能將遼寧艦的改裝資料出賣給了境外情報機構；而像此前被稱作「軍工大老虎」的四川久遠投資控股集團前董事長鄧全農，則涉嫌洩露核武及其他正在研發的先進軍工技術數據。更有「中國核掌門」之稱的原核工業集團負責人康日新，當年亦被揭曾向外國出賣核技術情報，軍工系統充斥吃裏扒外之人，一再給當局敲響了警鐘。