世界視線：總統狂飆罵記者　種族偏見揮不去

美國總統特朗普就新冠肺炎疫情舉行的記者會，往往演變成他跟記者之間的罵戰。最新一場「戰役」發生在本周一，一名哥倫比亞廣播公司（CBS）女記者問特朗普，為何將病毒檢測量視為「國際競賽」，結果惹得特氏大動肝火，怒嗆「這個問題應該問中國」，並草草結束記者會，拂袖離場。

特朗普跟記者交惡並非新聞，他甚至試過沒收CNN記者阿科斯塔的白宮記者證，CNN一度入稟華盛頓地區法院，控告特氏違憲。但今次事件中CBS女記者江維佳的華裔身份，卻令事件變得更敏感：特朗普不止一次詢問海外媒體記者「為誰工作」，所謂「問中國去」，是否暗示江的「政治忠誠」有問題？

儘管特朗普強調自己並非針對江維佳，而是所有「問惡意問題」的記者，但特朗普競選團隊的資深法律顧問埃利斯，卻在社交網站發文力撐特氏時，用可解作「有色人種」的「POC」形容江氏，結果愈描愈黑。

冰封三尺，非一日之寒。江維佳跟特朗普的齟齬，非自今日始。特朗普的女婿、白宮高級顧問庫斯納早前拒絕為各州調配醫療物資，並將聯邦戰略儲備形容為「我們的」儲備，江維佳要求特氏就此進行澄清，不知是否被觸到痛處，竟老羞成怒，指摘江「將簡單的問題惡劣化」，應該為此感到羞愧。

更有甚者，江維佳早前曾在社交網站投訴，有白宮官員在她面前稱新冠肺炎為「功夫肺炎」（Kung Flu），有關方面沒有出面交代不特止，一位保守派電台名嘴更火上澆油，稱不會在意當事人是否被冒犯，反指對方反應敏感，是因為「擁抱中國政府的宣傳」云云。

事實上，新冠肺炎疫情令美國根深柢固的種族偏見再次暴露於世人面前，但國內媒體對非裔黑人的不公處境着墨較多，反觀美籍華人，在特朗普及國務卿蓬佩奧不斷渲染「中國病毒」、「武漢肺炎」等歪論下，華人以至其他亞裔人士，在街上被侮辱甚至動手動腳的事件層出不窮，卻沒有引起社會足夠的關注，令華裔人士在疫潮下飽受二次傷害。