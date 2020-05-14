有關鴉片戰爭的事，意猶未盡。其歷史意義重大，可惜在香港卻被有意無意地忽視和歪曲。撥亂反正，應是香港學校教育（大學、中學、小學）的重心，也是影響深遠的國民教育。

香港在割讓之時並不是英國和香港教科書所宣傳那樣，只是一個小漁村。至少唐朝、宋朝以來，已與廣州的珠三角地區連成一體，也一直是西歐國家急於搶奪作為對華貿易的橋頭堡。明朝便有屯門的茜草灣一戰，把進侵的葡萄牙戰艦打敗。英國選擇香港的目的，是與廣州連接上，所以引廣州的內地商人到香港，不交稅自由出入，也借香港作走私。

香港割讓的同時，迫使中國在內地開放更多的租界，形成新加坡──香港──上海及其他租界的條約港體系，用英國政府壟斷的對華貿易來控制中國的經濟。香港割讓與香港殖民不是單純偶發事件，而是英國侵華大戰的關鍵一步。

事實上，從早期至二戰爆發的香港財政而言，主要是依靠鴉片貿易的利潤，而且把整個在中國和東南亞（多是針對當地華人社區）的鴉片產業鏈計算，鴉片暴利不僅抵銷了英國對華貿易的龐大逆差，還提供資金供英國政府揮霍，支持其龐大的屬土的發展。英國帝國在十九世紀基本上是鴉片王國，鴉片是繼奴隸貿易、在美洲的金銀掠奪，和壟斷東亞、東南亞貿易之後，造就西歐另一個大帝國。

在這個過程裏，美國很早便參與鴉片貿易。初與英國競爭，後與英國合流分工，美國工業化的資金大部分來自對華和亞洲的鴉片貿易利潤。英國用鴉片利潤建立起全球金融貿易航運的壟斷，美國則用英國軍力和戰爭的庇護，在英國帝國經濟的基礎上進行其大眾生產工業化。

鴉片的商品化大規模生產與貿易，在英國政府的強制推動下，摧毀了印度的農業生產和原來的社會結構，也打敗了一直堅持的中國帝國經濟。鴉片提供了軍閥的財源，促成了中國的分裂。鴉片與有關戰爭的賠償，對中國生產的破壞，瓦解了在十九世紀還佔全球四分之一的中國經濟，把政府的財政全然摧毀，失去執政的能力。中國走上印度被殖民奴役的道路，只是因仁人志士特別是中共的努力，才不致像印度那樣淪亡。

歷史有趣的是，今天美國千萬人沉迷於鴉片類的止痛藥的毒癮。鴉片類藥是在中國內地生產，卻是依美國訂單作加工貿易，中國並沒有用炮艦迫使美國購買。由鴉片利潤而工業化，亦由鴉片開始社會衰落，這是怎樣的歷史循環呢！