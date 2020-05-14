「攘外必先安內」，在中美大戰方興未艾、今後必會更加複雜激烈、衝突擴大之際，北京必首先清除香港的「為美國而戰」的內應力量。山姆大叔通過去年策劃的反修例風波暴亂，已成功的在香港開闢了支持反中亂港集團奪權、實現「港版」顏色革命，進而滲透、影響和顛覆中國政權的戰場，建構了中美大戰的一個最能直接威脅中國，進可攻、退可守，長期擾亂中國政局、威脅國家安全的橋頭堡、先遣軍。對此，北京必須全力打掉，否則，無以安內，攘外必是落空。

九七之後，美國人就繼續着「冷戰思維」和使命，把香港對華和平演變的「政治功能」從英國手裏接了過來，細心經營。而早在韓戰開始，香港就成了老美摧毀「紅色中國」的重要基地，在政治、經濟、社會、文化、媒體等方面建構「硬件」和「組織隊伍」。九七後，港英政治遺產大多過給了老美，港英培育打造的反中亂港政客更是親美，他們知道老美才是他們真正的最大的靠山，是他們充當走狗漢奸的「正主」，是他們搖尾乞憐和聽其使喚、狂吠亂咬的「正主」。當然，老牌漢奸還是不忘舊主的。新嫩漢奸嘛，已不怎麼當英倫一回事也。然而，「吃水不忘挖井人」，老嫩漢奸的「時代機遇」是不能將英、美分開的。因此，在歷次動亂特別是今次黑暴中，英國旗、美國旗他們舉之唯恐不高，只是對老美、對特朗普寄望更殷，要老美「解放香港」呀，「為美國利益而戰」呀，高呼得聲嘶力竭。

這些，都是老美成功開闢了香港戰場的主要原因。於是，北京要在香港打敗老美，就要狠狠打擊這些叛國禍港的走狗漢奸和反中亂港集團。打垮他們、消滅他們，方能清掃戰場，攘外成功。事實上，這場中美「香港之仗」，到了今日，北京再不能被動應戰，要主動出擊。而皇天后土、朗朗乾坤，朝廷擬剷除老美內應力量那是有絕對優勢的。更關鍵的是戰機已現，叫停九月立法會選舉，阻止反對派奪權，徹底平暴，剷除反對派，迅速就二十三條立法，一戰可定江山也。