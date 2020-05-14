海洋公園是土生土長的主題樂園，四十三年來見證了香港風風雨雨，陪伴了無數青少年成長，被稱為「集體回憶」。可惜，好花不常開，好景不常在，隨着社會變遷，海洋公園曾經的輝煌已成為歷史，剩下的只是蒼涼和無奈。港府向立法會申請五十四億元撥款「救亡」，也許可以令海洋公園暫時避過破產危機，但終究無法令其起死回生。整體營商環境一日不改善，政治狂熱一日不消除，海洋公園固然難以生存，整個香港也將徹底沉淪。

冰凍三尺，非一日之寒，海洋公園的困境並非始於今日，而是長期累積下來的痼疾。這些年來，海洋公園主要靠內地客支撐，在香港旅遊業巔峰時期，海洋公園曾出現車水馬龍、門庭若市的盛景，入場人數甚至一度超過舶來品迪士尼樂園。然而，隨着香港社會刮起政治歪風，內地客被視為「蝗蟲」而備受歧視和謾罵，以致裹足不前，旅遊業日走下坡，海洋公園自然也就無以為繼。尤其是去年爆發的黑暴之亂，更將旅遊業和海洋公園推向絕路，這場世紀疫症只是壓垮它的最後一根稻草而已。

一葉知秋，海洋公園窮途末路，正是香港盛極而衰的縮影。在黑暴和疫症夾擊之下，香港已奄奄一息，而黃絲們還不肯收手，還在到處破壞搗亂，連母親節也不得安寧，簡直走火入魔。香港究竟何去何從？沒有人知道答案，唯一可以肯定的是，如此反智的社會根本無藥可救，香港再也不可能回復昔日風光。有調查指內地逾六成受訪民眾因政治因素而不敢來港，這已足以說明一切。黃絲們不是一直叫囂「光復」嗎？如今得償所願，香港也許只能光復到小漁村時代，他們應該滿意了吧？

「問西湖昔日如何，朝也笙歌，暮也笙歌。問西湖今日如何，朝也干戈，暮也干戈。」元末散曲家湯式這首小令，正是當今香港的寫照，昔日的笙歌變成今日的干戈，怎能不衰敗！