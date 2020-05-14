本來滿懷期望的沙中線，變成失望，工程醜聞爆不停，獨立調查委員會終極報告揭發工程「八宗罪」，政府、港鐵及承建商禮頓受到字面上狠批，但實際連三十大板也沒有打，基本上毫無懲處罰則，而市民關心的紅磡站結構問題，委員會稱相信紅磡站加固後會符合安全，不用拆卸重建，甚至連車站設計壽命一百二十年也不用「減壽」。

報告一方面揭示紅磡站工程地盤做工差劣和監督不力，車站內有約百分之二至三的鋼筋被違規剪短；一方面又指情況並不廣泛，不至於令車站結構不完整，實在令一般市民十分困惑。想請問委員們，如果你們買樓知道樓盤鋼筋被暗中剪短，你們會買下物業嗎？不知道委員會哪來的信心，車站可以「長命百歲」？差之毫釐，謬以千里，短筋月台壽命隨時減至二、三十年，潛在倒塌風險，乘客提心吊膽，隨時變成「沙中人」。報告認為毋須用儀器長期監測車站狀況，只需例行檢查便可。沙中線工程沒有例檢嗎？一樣出事。人命關天，絕對不可以「估估吓」。

整件事最離譜還是沒有官員被問責，亦無承建商被起訴，闖下彌天大禍，竟然在報告批評便算，這不等於是小罵大幫忙嗎？運房局局長陳帆亦有亮相，拿着報告侃侃而談。之前在傳媒追問下，對事件十問九不知，好像事不關己，己不勞心。報告點名批評路政署未及時發現缺失之處，多次未有採取堅決行動，確保港鐵採取措施修正問題。試問陳局長，路政署出錯，你不用負責嗎？原來數百萬元年薪這樣容易賺啊！

整件事古古怪怪，錯誤匪夷所思，有關方面聲稱為免影響日後刑事調查和檢控，報告七段內容被遮蓋，公眾還是未能知道全部真相。無論如何，執法機關應該盡快介入調查事件，不能拖拖拉拉又讓罪魁禍首逍遙。