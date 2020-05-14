無聊人必有無聊事。小學黃師扭曲鴉片戰爭歷史引發軒然大波，立法會工務小組委員會審議科學館及歷史博物館的擴建工程時，有建制派議員建議加建林則徐紀念公園，教育公眾正確歷史。詎料公民黨譚文豪又發揮廢人講廢話的本領，聲稱「林則徐事件或照片應擺放在各區警署引以為戒，令警務人員知道販毒是不對的」，自以為得計，其實無聊透頂。

眾所周知，要「引以為戒」的不是警員，恰恰是他自己，當然還有與他同夥的反中亂港政客。政府好應該在立法會內外，以及各區區議會，擺放吳三桂、秦檜、汪精衞等中國大漢奸的相片和資料，必須強調其下場，好讓譚文豪等人警惕做漢奸必然沒有好結果。例如秦檜像至今還跪在岳飛像前，受盡後世人唾罵；又如吳三桂死後被康熙將其骸骨分發各省；汪精衞則在抗戰勝利後遭人劈棺炸墓，全部不得好死，遺臭萬年。

可能譚文豪等漢奸覺得這些「先人」都是在死後才遭「鞭屍」，即使自己兩腳一伸後有同樣遭遇也無所謂，這就要讓他們知道另一漢奸陳公博的下場了。陳公博在中國抗日戰爭開始後追隨汪精衞任南京政府立法院長，汪精衞死後則代理南京國民政府主席、行政院長，抗戰勝利後逃往日本，最後被捕解回國，審訊後槍決。香港雖然沒有槍決，但他日要漢奸們坐監洗廁所亦夠好受了。

事實上，立法會淪為垃圾會豈是無因，全靠一班有破壞無建設的反對派政客胡作非為。像譚文豪之流，說話言不及義，無聊當有趣，對推動香港發展全無建樹，拖港府及國家後腿則唯恐不及；另一黨友郭榮鏗表面上是大狀，實際上連小學雞也不如；同黨的陳淑莊更加不堪，公然違反禁聚令還大聲夾惡，當正自己有特權似的。香港多得這班垃圾政客，終於徹底沉淪，全城攬炒，這些漢奸生前身後皆臭名遠揚，必受民族所唾棄！