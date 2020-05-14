新冠肺炎侵襲全球，香港的抗疫成績不俗，世界上要數頭幾名防守最好的地區，咱們肯定榜上有名。不過，大部分人認為香港成績突出，是歸功於市民懂得自救，不是管治班子的功勞。這種講法當然有一定道理，但一碗水要端平，香港遇上好事時，就歸功於市民，然則，碰上壞事時，市民是否也該負上責任？

過去，要數香港的頭等壞事，就是年輕人置業困難，不少人認為，很多對政府的怨氣都是因這個問題積下來。按這種思路，抗疫成功，是市民的功勞；置業困難就全是政府的責任。有功勞就歸於自己，有責任就甩給別人，便是今日很多香港人的心態。

其實，香港從來「上樓」都不容易，在殖民地時期，四處山頭都是木屋，一家三、四口住板間房的現象不知凡幾。只是當時不少港人有志氣，不會事無大小都諉過於政府。要置業的，就努力工作，正職不夠便找兼職，有些人甚至有兩、三份正職，平素則省吃儉用，積得一塊錢是一塊錢。哪像今日部分的年輕人，一面嚷着要置業，一面不停花錢外遊，正職收入不足，又不另找辦法，公餘還要花時間去堵路和去做反政府文宣。這樣一來，難道房子無端端會從天上掉下來？

昔日的香港人更不會逢政府必反，管治班子要在哪兒建屋，指頭指到哪裏，工程便開到哪裏。今日卻不同，政府有心覓地，但有無數的區內居民、環保組織、政治壓力團體層層阻撓。棕地、農地、填海地、郊野公園地，全部都有人說動不得。正所謂「巧婦難為無米炊」，政府建屋難，有過半數責任都該怪在反對者身上，但反對者只消跑出來做一、兩場政治騷，往往便得到大量市民支持。到頭來，房屋供應不足，市民又將責任怪到政府頭上，總之政府點做都係唔啱嘅，你話死唔死？