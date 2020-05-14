特區政府近年負面新聞不絕，當中之最，當推沙中線工程連番爆出醜聞。政府日前公布沙中線終極報告，揭露工程存在「八宗罪」，包括工程做工差劣；路政署未能及時發現缺失及採取行動，政府作為項目監督者，應負上部分責任；在未獲政府批准下更改兩處施工細節；有不超過百分之二至三鋼筋被剪短，屬違規行為。要言之，政府、港鐵、承建商禮頓求求其其，用本報嘅說法就係「衰鬥衰」！

報告指斥港鐵及禮頓嘅管理和監察系統嚴重失誤，檢查馬虎了事，未有妥善保存施工紀錄，兩者需為此負責。之不過，獨立調查委員會仍相信紅磡站加固後符合安全，毋須用儀器長期監測車站狀況，只需例行檢查。有議員批評政府未有檢驗車站所有鋼筋，實際被剪短嘅鋼筋數目永遠係一個謎！亦有學者提出質疑，指沙中線問題多多，事後不拆卸重建，只作加固，車站可用時間縮短事小，一旦二、三十年後出事，乘客隨時變「沙中人」，咁就大鑊！

超支逾百億元嘅沙中線工程搞到一鍋粥，醜聞揭發至今未有一位官員被問責。嗰位睇報紙先知發生乜事嘅運房局局長陳帆就話喇，明白沙中線事件令市民失望，承認政府應該可以做得更好，他為此向公眾致歉，但拒絕下台！阿哥，呢啲咪就係嚴復百多年前批評國人嘅國民性「始於作偽，終於無恥」囉！做官嘅怠政至如此田地，錯到衰無可衰，仲唔捨得下台，呢種惡性循環，只會加速「任人唯衰」，令政府一路沉淪！

魯迅說過：「古國的滅亡，就因為大部分的組織被太多的古習慣教養得硬化了，不再能夠轉移，來適應新環境。若干分子又被太多的壞經驗教養得聰明了，於是變性，知道在硬化的社會裏，不妨妄行。」看官，這段話不正是為特區廢官而寫的嗎？之不過他們即使不變性，依然厚顏好官我自為之，吹脹！