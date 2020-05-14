新冠肺炎侵襲非洲的步伐較遲緩，在各國爆疫至高峰時，非洲才開始有確診個案，這與非洲國家與歐美、遠東國家的交往不太頻繁有關，但疫症傳入非洲後，無論個案多少，後遺症必比其他國家地區更深遠，所需控疫時間就更長。

非洲疾病預防控制中心的新冠肺炎感染最新數據，非洲累計確診達六萬八千多宗，死亡二千多人，確診人數正與日俱增。世衞非洲區域主管穆蒂博士表明，雖然新冠肺炎在非洲傳播並不如其他地區迅速，但疫情會在爆發嚴重地區發酵，病毒將在未來幾年持續在非洲蔓延，實需要世界各國政府採取積極措施應對。世衞警告，阿爾及利亞、南非及喀麥隆將受疫症嚴重影響，因為一些國家如尼日利亞及南非開始放寬封城措施。

疫病對非洲居民來說，由於該區貧窮，基本上沒有先進醫療設施，疫症爆發後只能硬着頭皮應對，疫病死亡已不是甚麼新聞。過去蹂躪非洲的疫症至今仍沒有徹底解除威脅，如伊波拉病毒及中東呼吸綜合症，說是控制得住，亦只有獲國際醫療組織進駐的地方。

世衞非洲區域辦事處最新估算，如非洲國家現行控疫措施失陷，疫症將會殺害八萬至十九萬人，受感染人數可高達四千四百萬，與現時受疫症威脅的國家相比，病毒較遲入侵非洲且傳播速度較慢，將會又一次潛藏在當地，造成長時間的遺害。

非洲國家中較為發達的南非，三月底已經封國，但確診人數亦達一萬多人，逾二百人死亡，而疫情並沒有緩和。至於石油大國尼日利亞，在油價大跌下變得一貧如洗，未來抗疫能力成疑。這兩個有能力抗疫的非洲國家已顯得無奈，同區其他貧窮國家就更加危機四伏，但貧窮不等於生命價值低，國際社會基本控疫之後，需要注入非洲龐大醫療輔助，讓區內居民既有麵包充飢，亦能驅除疫患，絕不能只是二選其一。