上周六筆者發表《梁家榮不下台 邱騰華須問責》，收到不少讀者來鴻及來電，欲罷不能，必須再撰文三論「官」字。中國文字的「官」字的塑造，確是維肖維妙，豈止象形，更能傳神傳意。冧篷頭下由一棟串起兩個「口」字，寓意官字兩個口。這是俗世民間的通識了，無論有無文化、是否識字都知道這個人情世故，即如實刻畫為官者比平民多把口。這裏有數不盡的喜怒哀樂，述之不完的民間故事。官場的古今中外更是宦海浮沉、人情冷暖、世態炎涼。篇幅所限，本文只再進一步闡述官場百醜圖之點滴，而點滴也只集中於當下特區政府的官品：講一套，做是另一套。

「官」字兩個口，這句話用於揭露和批判現今特區官員的玩忽職守，是最好不過的形容。戴了三頂官帽的梁家榮管理的香港電台，每年耗用納稅人十億港元，卻完全與政府對着幹，在去年政府修訂《逃犯條例》被扭曲為「反送中」的反政府運動中，港台不協助政府「止暴制亂」，反而用各種手法醜化警隊執法，惹來警務處處長鄧炳強去信抗議及投訴。這些倒行逆施也不理了，但港台真是以為自己是獨立王國，竟然配合「台獨」勢力利用疫情搞「兩個中國」或「一中一台」，則是絕對不能容忍的「犯天條」叛國和反對「一個中國」行為。對此，梁家榮迄今仍然沒有正式向國家和國人公開正式道歉，反而於本周一立法會詭辯，說甚麼整個節目二十分鐘，不明白公眾會就短短的「訪問」不滿，「死雞撐飯蓋」，真是厚顏無恥。無他，每月廿七萬元高薪，哪裏可覓？何況拖延到明年退休一走了之，便可立即飛返入籍的美國移民，情形如前警務處處長「無謂衝」一樣，「過骨鬆人」。

美霸利用疫情一再發招「甩鍋」中國，更欲打台灣牌分裂中國。美國藉本月召開的世衞大會，又為台灣打入世衞頻頻出招，台灣當局也扭盡六壬在國際上進襲。在美台一唱一和的背景下，香港電台竟扮演了極不光彩的角色。梁家榮縱容節目主持唐若韞問世衞助理總幹事有關台灣的會員資格，公然為「台獨」招魂，丟盡中國人的臉。中央政府極為震怒，全國政協副主席、前特首梁振英作為國家級領導人，立即在網上貼文，要求特區政府即炒梁家榮。梁的直接上司、商務及經濟發展局局長邱騰華的兩次公開發言和實質處理，則把官字兩個口演繹得淋漓盡致，高高舉起，輕輕放下，令人大開眼界。

邱騰華容允梁家榮的所謂「自行處理」，實則是讓梁利用時間換空間，既沒有處理的時間表和路線圖，也沒有處理的標準和懲罰的要求，更完全沒有承擔如此觸及一國大原則紅線錯誤的追責。正如筆者曾批評問責高官何止是官字兩個口，是五個口（問責高官四字合計五個口），從追責的角度看，若不嚴懲梁家榮，邱騰華必須引咎辭職。讀者來鴻揭露梁家榮早已宣誓入籍美國，誓詞申明「真誠效忠美國」、「願為美國拿起武器」、「會為美國做非戰鬥性之軍事服務」。請問林鄭月娥和邱騰華，自爆發唐若韞撐「台獨」醜聞後，還可以繼續容許這樣一個美籍港人做廣播處長兼香港電台台長嗎？