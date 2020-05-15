世界視線：恐襲撕碎和平夢　戰火重臨阿富汗

阿富汗本周遭受連串血腥恐襲，單是周二就有三個地區遇襲，導致至少一百五十人死傷。總統艾哈邁德扎伊隨即宣布解除停火令，對包括塔利班在內的所有恐怖組織發起清剿行動。阿國戰火重燃，顯示中美關係急速惡化之際，中國西部接壤地區亦陷入動盪不安。

阿富汗反恐形勢惡化早有先兆，該國安全部隊於月初突襲多個恐怖組織據點，拘捕四名高層，再順藤摸瓜，於本周一在首都喀布爾逮捕伊斯蘭國（IS）在當地的最高指揮官霍拉薩尼。因此，當地連串恐襲被視為IS的報復行動。

有西方反恐智囊機構警告，新冠肺炎在中東地區蔓延，將嚴重打擊當地的經濟和糧食物資供應，導致各方勢力的矛盾加劇，IS正趁機捲土重來。根據阿國衞生部門公布的數據，截至目前約有五千宗確診報告，但因當地醫療水平欠佳，實際情況可能更嚴重。事實上，今次遇襲的其中一個地點，就是無國界醫生設在喀布爾的一間醫院，造成產科病房多名婦孺和護士被殺，無疑會增加國際醫療援助組織在阿國協助抗擊新冠疫情的安全顧慮。而除了阿富汗，伊拉克、敍利亞、也門，甚至是部分非洲國家，都可能再次出現IS的身影。

基於阿國局勢錯綜複雜，各方利益交織，該國政府認為恐襲浪潮並不僅僅反映了IS死灰復燃，塔利班組織亦是背後黑手。美國特朗普政府早前單方面與塔利班達成停火共識，本已引發艾哈邁德扎伊政府的不滿。在恐襲發生後，阿國政府發言人立即指控塔利班沒有和平誠意。阿富汗政府迅速解除停火，重啟對塔利班等武裝派系的軍事行動，令特朗普政府在總統競選年達成阿國和平的算盤打不響。國務卿蓬佩奧雖然譴責恐襲，但亦試圖挽回瀕臨破產的和平協議，要求阿國政府與塔利班保持對話。

更為嚴重的是，在疫情和戰火的雙重蹂躪下，阿國民眾的處境將更為悲慘。美國國內輿論亦隨即向白宮施壓，認為特朗普不能對阿國婦孺被殺視若無睹。美媒更尖銳指出，白宮只在乎美軍撤離阿國，並不在意當地是否真的達致和平。