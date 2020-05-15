神州觀察：吉林封城蹈覆轍　疫情反彈響警號

世衞組織日前再發警告稱，新冠肺炎病毒可能會成為永不消失的流行病，難以預測疫情何時完結，尤其在疫苗尚未研製成功前，全球惟有加強防疫。內地疫情雖總體受控，惟多地近期接連出現小規模再爆發苗頭，可見「外防輸入、內防反彈」壓力仍在，容不得半點鬆懈。

吉林省吉林市日前決定封城抗疫，城區按照高風險區標準應對，屋苑以及村落嚴防人員出入，火車站暫停服務，客運班車、旅遊包車皆禁止入城；全市娛樂場所暫停營業，食肆限人限距，復課需改為網上授課，藥房需停售退燒藥，診所禁止接收發燒病人，公安機關需增調警力投入疫情防控及社會維穩。連串舉措，如同讓吉林市一夜回到了武漢當初。

與此同時，國家衞健委、疾控中心亦派出防疫督導、流行病學調查及醫療三個指導組，並會同吉林省指導組對當地疫情展開溯源調查，堪稱大陣仗，惟事隔逾一周，還是疫源不明，勢必加劇社會恐慌情緒及防控風險。而這一切都是因轄下舒蘭市失控的疫情而起，一名任職公安局洗衣工的女子一傳廿多人，導致當地被列入全國唯一高風險區；病毒再傳入吉林市豐滿區，及被列入中風險區，從而拖累整個吉林市需重新封城，復工復產已然告吹，會否令全省淪陷亦未可知。

防疫出現大漏洞概無疑問，只是漏洞是如何形成？責任誰屬？坊間各種說法也不少，比較「盛行」的說法是舒蘭市早前於黑龍江綏芬河和內蒙古滿洲里口岸接回了三百多名從俄羅斯入境的舒蘭籍人員，想是某個環節出了紕漏。亦有人推測，或是負責接送的警員衣物沾染了病毒，進而傳予洗衣工，若真如此，這樣的防疫漏洞實在太明顯及太危險；網上更有傳言指舒蘭市公安局已有多名公安染疫，究竟是誰先傳給了誰，一時也說不清。

總之問題已經發生，該堵漏的便從速堵漏，該問責的便找人問責，反正無能廢官多的是，早查辦早了。只是防疫不能總是亡羊補牢式，寄望於事後問責，湖北省幾個月下來已問責三千多人，又能證明其防疫積極還是消極？武漢近日再現社區疫情爆發，火速將一名官員免職，及發起所謂的「十日會戰」，顯然未將常態化防疫落到實處。

黑龍江此前亦因思想麻痹、厭戰情緒導致疫情反彈及問責十多人，之後仍未見形勢受控，需國務院派員前往指導防疫，乃至孫春蘭副總理親往調研，強調要慎終如始，鞏固成果，否則便會前功盡棄，絕非危言聳聽。吉林緊挨黑龍江，按理最應引以為戒及加強防範，顯然未能做到，而因東三省與俄羅斯緊密的地理和經濟關係，如何做好防疫更考當局的能力與智慧。