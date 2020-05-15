正論：趕客自尋死路　國泰日暮途窮

好花不常開，好景不常在。曾位列全球最佳航空公司三甲的國泰航空，儘管風光一時，亦難逃盛極而衰的命運。不僅因為服務質素每況愈下而令國際排名跌跌不休，去年又因為捲入黑暴而遭國家民航局發出重大航空安全風險警示，今年更逢新冠肺炎來襲，一鋪打殘航空業，猶如壓垮駱駝的最後一根稻草。在客貨量皆急劇插水的情況下，國泰擬向員工開刀，惟減薪能否救亡，實在令人懷疑。

最近有關國泰的傳聞滿天飛，早前才傳出擬放棄「國泰港龍」品牌，與旗下廉航香港快運合併，消息還未明朗化之際，昨日又有消息指國泰將推出新一輪減省成本方案，包括要求全體員工減薪，減幅介乎兩至三成，高級員工減幅較多，低級員工或能以四星期無薪假代替減薪，料最快今日公布。所謂好事不出門，醜事傳千里，國泰股價即時應聲下跌，發言人則對減薪傳聞不置可否，只強調任何有助公司度過危機的方案都會考慮。言下之意十分明顯，員工減薪以至裁員已是寫在牆上。

事實上，為了節流救亡，國泰絞盡腦汁，今年初宣布削減行政總裁與主席薪金三成，其他執行董事亦減薪兩成半，逾二萬五千名員工放三周無薪假，加上頻頻關閉外站及出售多架飛機，可見國泰已是山窮水盡，可惜業績依然沒有起色。國泰過往每天載運乘客達十萬人，四月竟有一天載客僅得三百零二人，簡直衰到貼地。面對五窮六絕的悽慘場面，國泰不得不大幅削減客貨運量自保，四至五月削減的客運網絡運力高達九成六，前所未見，但低處未算低，五至六月計劃只營運極少數基本客運航班，進一步削減客運網絡運力至百分之三，全年虧損料過百億港元，不磨刀霍霍向員工才怪。

無可否認，新冠肺炎疫情打擊全球經濟，幾乎各國都實施限制入境措施，航空業無可避免首當其衝，國泰不是唯一受害者。但國泰自恃大企業，一直不思進取，長期管理不善之餘，服務質素更是拾級而下，完全不是以客為尊，致令國際排名不斷下墮，難道這些問題不是國泰淪落的催化劑嗎？何況高層炒燶期油逾八十億港元，成為致命重擊，年前大幅裁員依然難以填氹，適逢現在經濟逆轉，旅客過門不入，國泰連老本也無法吃下去，焉能不死？

當然，疫情的打擊雖然沉重，但始終有過去的一天，唯獨香港深陷政治泥沼不能自拔，趕客攬炒走火入魔，內地旅客裹足不來，疫情即使過去，本港航空業和旅遊業亦斷斷不可能有重回正軌的一天。尤其是國泰在去年黑暴一役擔當極不光彩的角色，不但縱容員工霸佔機場「和你飛」，阻礙旅客登機，導致大量航班取消，更有內地客遭暴徒暴打，甚至有機師涉及暴動罪被捕，以及有地勤職員惡意洩露警員航班資料，簡直烏煙瘴氣，臭不可聞，丟盡國際航空樞紐的架。

詎料國泰管理層毫不知恥，還對黑暴明縱暗護，姑息包庇，要不是國家民航局發出嚴厲警告，國泰也不會知衰，急忙將涉事職員停職和辭退，高層更出現大地震，可惜不論如何補鑊，反中亂港形象已經深入民心。直到今年初疫情殺到，又有國泰港龍工會鬧事，逼迫公司關閉內地航班，以阻隔病毒為名，行港獨之實。如此一間明目張膽縱容員工反中亂港的航空公司，以香港為基地卻惡意針對國家，還有可能得到內地旅客支持嗎？失去內地市場，香港航空業和旅遊業還能起死回生嗎？更何況，國泰店大欺客，劣迹斑斑，航班延誤當食生菜，外洩九百多萬乘客私隱毫無悔意，服務質素衰過廉航，乘客為何還要貼錢買難受？可以毫不誇張地說，國泰早就病入膏肓，今次疫情不過是加速死亡罷了。

冰凍三尺，非一日之寒。國泰有「因航」惡名豈是無因，曾幾何時，國泰由本地小公司發展為跨國大企業，多次登上國際最佳航空公司排名榜榜首，被視為香港傳奇，香港人與有榮焉。惟時移勢易，國泰早就無復當年勇，現在更走上自取滅亡之路。事實證明，國泰成功已是上世紀的故事，與香港經濟同步起飛，如今國泰自甘墮落，恰恰是香港沉淪不止的寫照。君不見，從司法淪為狼狽為奸的政治工具，到港獨如病毒蔓延；從沙中線淪為豆腐渣工程，到國泰和海洋公園雙雙走上末路，這一切都有深刻的背景因素，都是一國兩制、港人治港走樣變形的縮影。

事到如今，不僅國泰要想清楚，海洋公園要想清楚，全港所有人都要想清楚。是否仍要任由政客攬炒黑暴橫行，是否仍要排斥內地一切，是否仍要政治大過天。這樣下去，大企業只會一個挨一個倒下，經濟無以為繼，受害的不是七百多萬香港人還有誰？