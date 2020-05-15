功夫茶：香港郵政畀狗咬　派罩應派金鐘罩

呢個廢柴政府最鍾意賊過興兵，或者鳥過拉彈弓，即係錯過時機！唔係咩？新冠肺炎高峰期，人心惶惶，一罩難求，政府就話之你日撲夜撲，為罩風露立中宵，真係初戀時苦等愛人咀嘴都冇咁神心吖！好喇，等到疫情安靜下來，廢柴政府就笑口吟吟，巧他爹打巧他娘，巧上加巧話要全民派銅芯口罩喎，仲要好窩心咁叫郵差派上門！

嗱，這銅芯口罩係乜料？根據林鄭當日煞有介事聯同一眾局長一起戴上「銅芯抗疫口罩」，春色滿面咁介紹，呢個口罩物料含有銅嘅成分，英文名稱為「Cu Mask」，「Cu」係代表銅嘅化學符號，除咗「同心抗疫口罩」，大家亦可將佢演繹為「我好想見你嘅口罩」。嘩，戴個口罩啫，都有「燈如紅豆最相思」嘅遐想，「好打得」嘅林鄭原來都有恰似你溫柔嘅一面！

哈哈哈，可惜呢個「我好想見你嘅口罩」未見其利先見其害！話說尋日午後，一個郵差叔叔去到旺角一幢大廈上門派罩，期間單位戶主開門收件，其飼養約重二十五公斤嘅大狗突然撲出，勢兇夾狼咬傷郵差叔叔右膝，要由救護車送往醫院治理，並需乘坐輪椅，真係冇陰功。今次就話慶幸傷勢不重啫，如果他日遇到隻烈性藏獒或拳師犬、洛威拿，一個唔覺意撲上來噬頸，咁就金翅大鑊鳥喇！

喂，呢款被嘲為似內褲嘅「想見你口罩」，一個不設防，情人知己除下來打茄輪，分分鐘搞出人命；之不過，依家郵差幾乎每日要派成三百個口罩，天氣酷熱翳悶仲要戴罩挨家逐戶派，功夫茶相信佢哋對住呢啲抗疫內褲罩，點都唔會有「一罩春色關不住」嘅遐想，反而流咗第一滴血，發生「郵差派罩畀狗咬」事件，凸顯郵政高層冇理會前線安全，亦冇提供足夠保護；林鄭政府但知癡戀「我好想見你」口罩，要市民認同又好大喜功，一味做死前線，自己就戴住個罩顧盼自豪，呢啲咪叫做「一罩功成前線枯」囉！派完畀全港市民，功夫茶相信唔少郵差叔叔一見到條紋嘢，即使係斑馬線，唔係腳軟就係不舉，你估冇陰影嘅咩！

各位街坊，派完啲底褲口罩，唔好忘記，政府大發慈悲，又會透過香港郵政向全民派發三千萬個單次用口罩，每戶十個，首派或於六月底！功夫茶嚴肅提醒無良政府同埋香港郵政高層，啲郵差喺盛暑下派罩，尤其係鄉郊地區，多村屋又多狗，有一定危險，坐喺冷氣間嘅高官們好應該為前線郵差設想吓，最起碼每個郵差派個超聲波驅狗器啦，阿哥，人口普查員都有啦，唔通郵差個個銅身鋼腳有金鐘罩？德莫高於愛民，「Cu Mask」千祈唔好變成「Cu被人媽」吖！