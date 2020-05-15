在美國克服不了新冠肺炎疫情底下，中美貿易戰似又將再起。

無論是貿易戰，或是國內防疫治疫，特朗普都是當作總統選舉的手段，也同時反映他和他背後極右勢力的仇華心理。貿易戰以中國為敵，防疫治疫把失敗的責任推諉中國。也因此，無論怎樣，如共和黨的選舉策略所要求，一切都以攻擊中國作為選戰的最大戰略。

有人會以為，美國仇華、排華只是權宜措施，總統選舉之後便會改變，這未免天真幼稚。

美國歧視中國是百多年的歷史，深嵌於美國的政治文化之內。中國近年復興，使美國由妒忌帶來不忿，尤其是中國循市場發展，美國無力無法抗衡，無力感驅使走向極端。特朗普只是機緣巧合，擔當上執行的角色，也因為他個人的無知和任性，把歧視中國失去理智，變成赤裸裸的種族主義的歧視和針對。但即使沒有特朗普，或民主黨候選人當選，歧視中國、對付中國仍然走不了，只是沒有特朗普那樣瘋狂失控。

美國必然圍堵中國，也必然在貿易、金融，乃至各個領域攻擊中國，更必然企圖與中國脫鈎。以中（俄）美的新冷戰承接美蘇的舊冷戰，事在必行，無法心存僥倖幻想。

脫鈎應該不是美國的目標，脫鈎只是威嚇的手段，以美國現時的產業結構，與中國脫鈎，沒有其他國家可以補上；回歸美國本土生產，則成本過高，人才不足也配套匱乏，除非政府不計效益地大力補貼，基本上在市場沒法生存。即使美國資本家怎樣愛國，也不可能違背資本的規律。

美國要脫鈎，只是談判手段，目標不過是要中國屈服，把中國的生產納入美國主宰的供應鏈體系之內，讓美國企業獲利，也同時要挾中國政府向美國進貢，供養起美國的負債經濟。

既是嚇唬，便實際是紙老虎，害怕脫鈎。中國政府的應對便不可能被嚇唬嚇倒，而是順勢脫鈎，用現實教訓政客。第一步便是以澳洲來作殺一儆百，讓美國知道中國是可以決斷的。第二步是表示若美國不滿中美貿易協議，可以推倒重談，讓特朗普在選舉時沒有中美貿易協議的成績可吹牛。即使協議不改，中國還可以疫情為由，推延從美的進口。第三步是在美國和它的小兄弟以外，加快自由貿易談判，擴大從美國以外的進口，真的推行去美國化的脫鈎。

對付美國，中國需要真的脫鈎，減少與美國的貿易，加強推動中國及世界貿易的去美國化，在這個過程裏，中國當然要防範美國的金融突襲。