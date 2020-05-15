在中美惡鬥和香港反修例暴亂背景下，二十三條立法必須在今屆立法會解決尤為凸顯；然而，今屆立法會的會期僅餘三個月，解決之法是在暴亂未平、選舉環境極不公平和安全下叫停九月的選舉，令今屆立法會延期一年，以履行立法職責。這一年內平暴、掃除反中亂港勢力和二十三條立法同時並舉，方可為一年後新一屆立法會選舉創造必須有的公平和安全的環境，保障立法會發揮正常功能，保證香港管治和施政有效運作。

如果不叫停九月的立法會選舉，那麼可以肯定，選舉結果無論怎樣，都是不公平的，過程都是不安全的，此其一。

其二，選舉結果如果是反對派實現過半數，那麼立法會不僅變天，還會成為反對派手中的「大殺傷力憲制武器」；如果建制派僥倖保住過半議席，那麼立法會也還將像現在似的，繼續癱瘓，拉布、攬炒如家常便飯，重創香港管治和「一國兩制」，反對派照樣在立法會內外興風作浪，呼應暴亂。

其三，如果不叫停選舉，將難以徹底平暴、清除反對派，相反，黑暴將利用選舉大顯身手，反對派將乘勢奪權得逞。其四，如果不叫停選舉，無論新一屆的立法會力量對比如何，二十三條立法都將舉步維艱，大概率遭遇滑鐵盧。可是，在中美惡鬥、香港平暴未成的危險情勢下，「止暴制亂」、剷除反中亂港勢力、二十三條立法同時並舉已時間不多，形勢不等人也。大家千萬莫以為上述並舉可以「分開處理」，以為等到新一屆立法會處理二十三條立法也還來得及而無所謂。

毫無疑問，叫停九月的選舉、順延今屆立法會以完成二十三條立法，必然遭到反對派的瘋狂反撲，黑暴將會更加瘋狂，且目前形勢下，香江府衙手中並無嚴厲平暴、嚴懲暴亂的法律武器，甚至有否決心也成疑。因此，要想為平暴開拓道路，為二十三條立法掃清障礙，朝廷引用「國安法」實施平暴鎮亂、捉拿黑手暴徒判以重罪，實乃應有之義；否則，還是不湯不水，禍患難除也。