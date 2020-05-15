種瓜得瓜，種豆得豆。香港教育一向備受詬病，在黑色暴亂中大批學生被捕，當中最小的只有十一歲，更有十二歲男童自稱「記者」混在示威現場而被警方帶走調查，真可謂無奇不有。整個教育尤其是通識科亂象叢生，難道教育當局不知道？他們不是不知道，而是不作為，甚至刻意姑息縱容。

日前港府聲稱將於今年內向公眾交代如何處理通識科問題，指有人存心在校園傳播失實歪理，除通識科外，中文及英文等其他科目均被滲入，教育不能成為「無掩雞籠」。豈料僅僅相隔一日，當局即改口否認要「整頓」通識科，並指教育是立德樹人的工作，教育工作者任重道遠，相信沒有人會反對教育需要把關云云。這不是廢話嗎？正是因為當局沒有盡到把關的責任，教育才會淪為無掩雞籠，失德教師也才有機會在校園傳播失實歪理。

例如那名將鴉片戰爭說成「英國為了禁煙而出兵攻打中國」的教師，如果不是歷史白癡，就是失德敗行，而這種貨色竟然可以取得教師資格，難道教育當局沒有責任？實際上，這只是冰山一角而已，中學通識題目公然鼓吹佔中、通識科教師網上煽動仇警、教師帶領學生堵路縱火等等，在在反映教育腐爛。奇怪的是港府至今還在扮鴕鳥，明知通識科添煩添亂，卻連整頓的勇氣也沒有，還要搬出甚麼立德樹人的大道理，簡直是自欺欺人。

事有必至，理有固然，香港回歸近二十三年來亂象不絕，人心遲遲未能回歸，主要原因就是教育出了大問題。反中亂港勢力深入校園，教協黃師長期荼毒洗腦，不僅影響年輕一代的心靈，更導致整個社會習非成是。所以說，香港要實現真正的回歸，中央要落實全面管治權，首先必須從教育入手，只有督促港府撥亂反正，從反中亂港勢力手中奪回主導權，將教育導回正軌，將失德教師清理出去，學生才能免受毒害，香港才有明天。