世衞最近又再警告，新冠肺炎的感染人數雖然是相對偏低，但病毒可能永遠不會消失，有可能成為另一種風土病，就有如愛滋病等新出現的病症一樣永不會消失。這些類似的話大家都聽了無數遍，有些人覺得是專家靠嚇，尤其是連續廿多日沒有本土感染，香港人都以為抗疫成功，紛紛除了口罩，相約出外遊玩，酒樓食肆生意又變興旺，可是荃灣梨木樹邨一個家庭的三名成員，兩老一幼受到不明源頭感染，又如當頭棒喝了。

一如既往，這幾名患者到過多處，包括街市、補習社及大型商場，所到之處，街坊人人自危，女病人的丈夫無病徵也確診了，即是典型隱形帶病毒者。衞生防護中心也承認出現隱性傳播鏈，更不排除或會再出現社區大爆發。這代表市民口罩是除不得了，還有需要增添防疫用品存量，而放寬了禁聚令及其他措施，立即有醫生促請再收緊，五月尾的復課又蒙上陰影了。

即使早前疫情表面放緩，本欄亦多次提出純屬假象，特別是經常有輸入個案，日前又新增一宗由巴基斯坦返港的輸入確診病例。香港是國際都市，每日總有人出入境，不可能全面鎖港，檢疫制度亦有可能出現漏網之魚，而在機場工作的人員依舊高危。衞生防護中心一直不願擴大社區的病毒篩查，終於低頭表示會擴大「加強化驗室監測計劃」，為在機場工作人員進行免費檢測，亦會為安老院舍員工檢驗。這又是遲來補鑊，在歐美院舍是爆疫重災區，香港慶幸在高峰期沒有院舍大爆發，才不致令醫療制度崩潰。

食物及衞生局副局長徐德義呼籲市民要有心理準備，疫症會持續變化，但認為現階段暫無必要再收緊放寬了的防疫措施。這又是自相矛盾，既然知道風險增大，抗疫措施為何不收緊？難免令人懷疑是經濟因素作祟。高官說話信一成都足以致命，市民抗疫還是要靠自己。