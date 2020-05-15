新冠肺炎疫情在歐美各國都見到放緩迹象，不少國家都逐漸放寬居家令、封城令，雖然各種規限並非一下子撤銷，但市民多了外出，餐廳食肆也有限度恢復營業。

不妨回頭一看全球地區的新冠肺炎疫情統計，到昨日為止，全球確診四百四十多萬宗，死亡近三十萬人。美國依然高踞全球首位，確診逾一百四十萬人，死亡八萬多人；第三位是後來居上的俄羅斯，確診逾二十五萬人，不過死亡人數奇低，才二千多人；排第二是西班牙，確診逾二十七萬，死亡二萬七千；英國確診逾二十三萬，死亡三萬三千；意大利確診二十二萬，死亡三萬一千。

亞洲這邊，中國確診近八萬三千人，死亡四千六百；印度確診人數七萬四千，死亡才二千四百人。兩個人口過十億的大國，確診人數和死亡人數距離歐美甚遠。

西方傳媒針對中國的報道太多，也對其數字懷疑，所以這裏暫且不論。有朋友認為，印度人口超過十三億，人口密度較高，衞生條件並不算好，但為甚麼確診人數及死亡人數如此偏低，確診人數排世界十幾位，死亡人數可說是微不足道？難道真正如不少人假設的民間智慧：衞生條件愈差的國家地區，居民習慣了與各種細菌病毒共同生活，所以愈不易被病毒感染？

新冠肺炎疫情的統計數字，其實與該國是否放寬檢測的限制，以及是否有足夠的測試劑供應有關。大家不妨回顧疫情初起時歐美幾個大國的態度和策略。美國到三月為止還是缺乏測試劑供應，需要聯邦疾控中心批准才讓懷疑患者作檢測，政府不提供免費檢測，患者需要自掏腰包。少人接受檢測，確診和死亡人數必然偏低。到四月美國全面放寬對檢測的限制，加上測試劑供應充足，確診和死亡人數急速飆升，才變了全球首位。

英國也是如此，疫症初起時也不鼓勵檢測，只是要求患者留在家中，等新冠肺炎徵狀明顯才致電熱線求醫。當時英國的確診和死亡人數甚低，卻把居民嚇得落荒而逃，大批中國內地和香港的留學生都急搶機票逃難回來。

如果對檢測諸多限制，又或者缺乏測試劑，患者沒有接受檢測，可能會自然痊愈，萬一死亡，便當作自然死亡或長期病患死亡處理，新冠肺炎的確診和死亡人數必然偏低。新冠肺炎疫情初期，武漢地區醫院設施和床位奇缺，不少患者得不到診治，中央政府才發動全國力量作支援，穩住局勢。中國已是如此，印度接受檢測人數要比中國少得多，相信結果必然是其他病症死亡人數大幅度增加，死於新冠肺炎的數量偏低。