海洋公園急需港府撥款逾五十四億元救亡，否則資金下月耗盡只能關門大吉，最近成為全城熱話。有人認為海洋公園是港人集體回憶，有保留價值；但更多人認為海洋公園已完成歷史任務，勉強無幸福，不如省下公帑收回地皮另謀發展。

海洋公園可謂一個怪胎，它不是私營機構，而是根據《海洋公園條例》營運，初期由賽馬會撥款成立信託基金，後來脫離賽馬會成為獨立非牟利機構，自負盈虧，港府有權任命董事局成員和主席。海洋公園也有風光的時候，曾連續十一年有盈利，最多一年賺逾兩億元，但賺多的時候不見政府獲得額外收益，現在蝕大本瀕臨倒閉，卻要求政府動用公帑救亡，大慷納稅人之慨，一句集體回憶真是大晒嗎？

又有反對派輿論認為，海洋公園之所以淪落到執笠邊緣，全因洋人前主席不獲續任。海洋公園在他○三年上任後年年賺錢，甚至被選為全球最佳樂園之一。到了一四年改為委任孔令成做主席，自此成為由盈轉虧的轉捩點。海洋公園食老本，不思進取，港府又有眼無珠，終於落得今日下場云云。無可否認，洋人前主席對海洋公園有一定的貢獻，但一個人就能令海洋公園由死入生、由生入死，顯然只是一廂情願，也是反對派崇洋媚外的基因作祟。洋人前主席接手海洋公園正是內地個人遊開放之時，其後十一年間香港經濟受惠於內地旅客，海洋公園當然也不例外。然而好景不常，一四年香港爆發佔中，一九年更有黑暴，內地旅客在港被暴打的消息傳遍國內，今年再受疫情打擊，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，五一長假甚至創下零內地旅行團紀錄。

香港發出憎惡內地旅客的訊息，加上亞洲區內更出色的主題公園大把，海洋公園內外受困，無力競爭，港人又趕客不爭氣，只要內地旅客不來，即使大手筆泵水，救得了一時，也救不了一世。