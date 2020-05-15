海洋公園是香港的標誌，近年面臨結業危機，有人建議挽救，也有人建議放棄，身為時評工作者，筆者也該表示個態度。但是，在構思本文時，我卻幾次改變立場，一會兒打算呼籲保留，一會兒又想建議放棄，平素撰文，這情況不會出現。

我的第一個念頭是海洋公園倒不得，這是香港人的集體回憶。鄰近地區，不少都有自己品牌的樂園，甚至在它們未建立之前，海洋公園已經在招攬四方遊客。香港貴為國際大都會，如果連一個樂園也留不下來，叫咱們的面子往哪兒擱！

所以，先撥款五、六十億元為海洋公園續命吧，哪怕日後尚是無底深潭，日後再說。雖然政府庫房為抗疫用去了金山銀山，但加上外匯基金的資產，總儲備仍達一萬多億元，香港再窮也不至於連一個公園也養不下。況且，海洋公園的吸引力即使褪色，也總會有遊客去，去半天，可能就促使他們會在港多留一整天，連帶酒店業、零售業的收益，不是單在一個公園帳簿內可以算清。想到這裏，我一度想執筆撰文，支持保留海洋公園。但經過多番斟酌後，我最後改變了主意，決定建議放棄海洋公園。

經歷了這幾年的反中亂港狂潮，此誠危急存亡之秋，如今是考慮特區會否失落管治權的時候，還談甚麼保留一個半個香港標誌？如今更是擔心香港會否陷入暴民社會的時候，還說甚麼要留下哪個景點去吸引遊客？

索性就讓海洋公園關門，這將是一個震撼性的消息，說不定可以使沉浸在反中、反政府狂熱中的人，一下子冷靜下來。如今內地、外地人都不敢來港了，海洋公園也行將倒下，再這樣下去，真的是要走「攬炒」之路嗎？如果犧牲一個香港標誌，能讓一眾昏昧的港人作深切反省，是值得的。