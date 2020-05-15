沙中線工程一再爆出醜聞，赤裸裸反映特區任人唯衰、任人唯廢嘅官場文化！所謂「治國猶如栽樹，本根不搖則枝葉茂榮」，依家卻是問責高官層層卸責，官不稱職，長久下去，根爛葉枯，樹身傾頹，必矣！

日前公布嘅沙中線工程獨立調查委員會終極報告，點名狠批政府需為工程連番失誤負責。然而，相關主事官員部分已離任，現任運房局局長陳帆又拒絕下台，你話成個管治班子任人唯廢，能不根搖葉落嗎？地產及建造界議員石禮謙表示，陳帆兼管政策局及港鐵，需為事件負雙重責任，即使減薪道歉亦不足夠，應該問責下台。

亦有議員指政府應公開譴責時任路政署署長鍾錦華，因其對沙中線工程愛理不理，連港鐵是否收妥工程檢測表格亦不知道，怠政懶政成咁，有乜理由可以一筆勾銷？假設一個班主任連學生有冇返學都唔知，出咗事仲懵盛盛，咁嘅老師炒得有餘！是以政府需為事件負責，已離任嘅沙中線主事官員應被追究責任，包括調查是否涉及刑事，若然，可以取消其長俸甚至提控，否則因循苟且，將會衰上加衰，廢柴政府永遠沉淪落去！

管理官員同治民之道，其實差別不大。古人說：「善治民者，開其正道，因所好而賞之，則民樂其德也；塞其邪路，因所惡而罰之，則民畏其威矣。」善於治理百姓，就是開闢百姓向善嘅正道，順着人好善好德嘅天性獎賞之，則百姓自然歡喜地感戴其恩德；反之，要杜絕百姓行惡嘅邪路，順着人厭惡邪惡嘅天性懲罰罪行，則百姓自然會畏懼其威嚴。今食皇糧反政府，冇事！𢭃着高薪厚酬因怠政不作為而搞出個大頭佛，又不必問責下台！前港英廢電池、人稱「民主阿婆」嘅陳方安生，退休近廿年，每月領政府公帑逾六萬元，公開呼籲人撐毒果報，這同「端起碗來吃飯，放下筷子罵娘」有乜分別？特區管治之無能，一節見，則百節知矣！