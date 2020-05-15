新冠肺炎疫情爆發之後，中國一直忍氣吞聲，飽受美國及其反華盟友狙擊，不過近日中國終於不再忍了，一舉暫停澳洲四家牛肉商的進口，同時首次向俄羅斯打開牛肉進口的大門。十四億人口的大國，擁有當世最大的買家市場，一旦祭出買實力，玩起貿易戰，受傷的人多了。

澳洲每年均向中國出口大量牛肉，據中國海關總署的統計，去年中國由外國累計進口牛肉一百六十五萬噸，進口量較前增近六成，巴西、烏拉圭及澳洲是三個主要進口國，澳洲進口佔中國的牛肉總進口量近兩成。不過，本月開始，這個局面不復再了。

本月十三日，海關總署宣布，因連續發現澳洲個別公司輸華的牛肉產品違反檢驗檢疫要求，決定暫停接受澳洲四間企業肉類產品的進口申報，公報沒有披露暫停四家公司涉及的牛肉進口量，但澳洲貿易部官員卻自爆，中國這個決定影響了相關工廠數以千計工人的生計。

這還不止，中國另有攻勢。澳洲媒體報道，澳洲五個主要穀物農業團體聯合聲明指，中國商務部或將針對從澳洲進口的大麥課徵關稅，構思的方案「可能包括高達百分之七十三點六的反傾銷稅和百分之六點九的反補貼稅」。即關稅一旦落實，澳洲大麥出口到中國的抵岸價便會貴約八成，中國進口商還會買嗎？

中國對澳洲出招，外間認為是澳洲政府惹禍了，在新冠肺炎事件盲撐美國，支持要調查病毒源頭，結果遭中國反擊。

說起來，中國今次動用的招數既有貿易戰，也有關稅戰影子，過去中國幾乎沒有舉關稅大棒教訓他國，今次反華陣營的行動愈來愈過火，中國藉貿易紛爭拒澳洲、迎俄羅斯，雖是小試牛刀，但能發揮中國強大買家市場的威力，既不用真刀真槍，也不會流血致死，已能令對手傷筋動骨，不失為好招。

政治玩大了，作惡者必將自食惡果。