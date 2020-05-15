中國船舶重工集團前董事長、黨組書記胡問鳴本周被查，此前其搭檔、船舶重工總經理兼黨組副書記孫波於二○一八年落台。一、二把手先後出事，這是軍工系統爆出的最大腐敗窩案。

軍工企業是橫跨中國官場、軍隊、商界的特殊利益集團，原本包括六大行業、十一間企業，其中核工業、航天、航空、船舶、兵器各兩家，電子工業一家；後來核工業、航空、船舶相繼兩兩合併，新增重組航空發動機集團。目前共有中國核工業集團、航天科技集團、航天科工集團、航空工業集團、船舶集團、兵器工業集團、兵器裝備集團、電子科技集團、航空發動機集團等九家企業。

這幾年，各家企業都有不少亮眼的政績項目，比如航天的長征大火箭、天宮太空站、神舟載人飛船、洲際導彈；航空的殲20隱身戰機、運20重型運輸機；船舶的國產航空母艦、萬噸驅逐艦；兵器的主戰坦克等。核工業、電子工業也廣泛參與研發導彈、火箭等。

由於軍工企業的特殊地位，其高管轉身擔任高官的例子屢見不鮮。然而，六大行業之間，卻嚴重冷熱不均。按照排名，核工業位於軍工之首。二○○七年中共十七大，核工業集團總經理康日新是唯一當選中央委員的央企老總。但是在二○○九年，其腐敗翻車，核工業領域在官場上一蹶不振。而航空工業一直不慍不火，在政界無所建樹。

航天領域則大放異彩，一騎絕塵。現任黑龍江省委書記張慶偉、遼寧省委書記陳求發、浙江省長袁家軍、湖南省長許達哲、廣東省長馬興瑞、中央軍民融合辦常務副主任金壯龍均出身自航天企業，成為當前官場一大支柱群體；甚至負責研製國產大飛機的中國商用飛機公司董事長賀東風也出自航天領域，而非航空系統。

僅次於航天的是兵器系統，亦在地方佔據席位。兩大兵工企業，兵器工業集團原總經理張國清現任天津市長，兵器裝備集團原董事長唐登杰現任福建省長。電子工業則中規中矩。國家科技部部長王志剛，曾任電子科技集團總經理。隨着網絡化數碼化發展，其他軍工行業都離不開電子工業的支撐。

這幾年海軍艦艇列裝更新速度空前加快，被譽為「下餃子」，按理說立功也不少。船舶系統露臉機會也不斷增多，胡問鳴此前就擔任國產航母工程總指揮。軍工行業中，船舶是民用程度最高的，除了製造軍艦，也向國內外供應商船，中日韓三國長年角力世界造船業三甲。這在客觀上帶來了尋租機會。去年七月，船舶重工總經理孫波被判監十二年，罪名之一就是「國有公司人員濫用職權罪」，在企業經營活動中使國家利益遭受特別重大損失。此番胡問鳴落台，更加雪上加霜。

此前坊間就曾有胡問鳴被調查的傳言。去年，原船舶工業、船舶重工兩大企業合併組建為世界最大船企中國船舶集團，結果「兩船」領導層均與首任董事長無緣，反而又是預先安排航天科技集團董事長雷凡培跨界執掌。一熱一冷，不啻霄壤。