產評：中美角力避不過　應戰還須自身強

經歷年初的新冠肺炎疫情，中國經濟受創甚深。沒料到之後疫情更在全球擴散，令內、外需求均急速轉冷。雖然四月份內地工廠大致復工，惟最新數據顯示，經濟復甦的進度仍相對緩慢。這個時候，美國再挑起紛爭，顯然是要「趁病攞命」，立心不良。如今中國除了要作出合理的反制外，最重要的還是加倍努力保持內部經濟穩定，和持續推動開放改革，只有做好本分，提升經濟實力，才有條件應付這場可能長達十年的強國之爭﹗

內地最新經濟數據顯示，四月份工業生產企穩，但社會消費品零售總額和固定資產投資跌勢均未止，反映由消費和固定投資組成的內部需求未復常。幸而這些年中國積極推動新經濟發展，高技術製造業和裝備製造業增長較快，網上零售亦活躍，有助緩衝出口、旅遊及零售等傳統產業不景所帶來的壓力。

固定投資減少，一定程度反映企業縮減規模、停業甚至倒閉的影響。四月份全國城鎮調查失業率回升至百分之六，相信若計及非城鎮的失業率，情況更加嚴峻。居民收入不穩定，影響消費信心和購買力，此頹勢須設法扭轉，否則內部需求積弱，後患無窮。

當務之急，離不開保就業、保基本民生，並加大對中小微企業的扶持力度，才能力挽狂瀾。畢竟如今歐、美和東南亞的疫情尚未完全受控，經濟停擺令需求大降，加大內地的外貿壓力，製造業處境更困難。工人在城市找不到工作，被迫回鄉。城鄉人口流動減少，拉低產值和整體增長動力。年內餘下時間，除要保持相對寬鬆的貨幣政策外，當局還須加大財政政策刺激，加快政府基建投資，以彌補私營部分的投資缺口，並針對重點產業如汽車業推出刺激政策，加快5G技術應用，為創造新價值提供有利的營商環境。

另一方面，保持資產價格穩定亦是重中之重的工作，這得從維持人民幣匯率穩定及保持樓市穩定着手。事關這些年內地土地價格升值，房產已成為居民的主要財富，樓價穩定以及土地增值效應，正協助居民緩減當前的經濟困境，亦是信貸市場保持穩定的關鍵因素。

如今中國經濟內外交煎，疫情來去既非可控，當局只有做好本分，善用財政資源解困、協助經濟重納正軌。至於中美之爭，說到底，中國經濟要崛起，美國亦難阻。貿易戰既沒可能好快畫上休止符，科技、金融及貨幣戰陸續出現，也得硬着頭皮接招，應戰條件是力保自身經濟強。其他的，既來之，則安之，天不會塌下來！