神州觀察：大頭娃娃再出現　無良社會只認錢

無良社會，誰都可不擇手段地賺取黑心錢，哪怕結果會傷天害理、令人斷子絕孫也在所不惜。內地近期再現「大頭娃娃」事件，多名幼童因食用假「特醫奶粉」而致健康受損，嚴重或致終生殘疾，令一眾家長憂心不已。

湖南傳媒近日披露，該省郴州市永興縣不少家長反映，他們的孩子因對牛奶過敏，早前選擇食用一款名為「倍氨敏」的「無敏配方奶粉」，之後卻出現濕疹、發育遲滯、愈養愈瘦等營養不良現象，更導致頭骨畸形，腦袋變大，且時常伴有不停拍頭等怪異行為。後經醫院確診患上了佝僂病，從而揭發所謂的配方奶粉實為固體飲料，不但沒有特殊醫學用途，更連半點營養也沒有，根本就不是奶粉，可說害慘了這些幼童。

據指涉事奶粉購自當地一家母嬰店，且是經店員強烈推薦，口口聲聲稱「倍氨敏」是店中最好及最暢銷產品，專為牛奶過敏兒童所設，價錢雖比普通奶粉貴幾倍，一眾家長還是被成功忽悠住，以致上當受騙，害了孩子。惟當事件曝光後，有指店方隨即矢口否認，改稱所售產品只是特殊飲料，而非奶粉，堪比變色龍更狡猾，卻也將其無恥缺德本性暴露無遺。

當地政府表示高度重視事件，並已責成有關部門組成調查組徹查真相，對此各界並不看好，因為就在不到一年前，郴州市亦發生過同類「大頭娃娃」事件，更有正規醫院的醫生參與推銷假奶粉，堪稱喪盡天良。然而問題這麼快就死灰復燃，又怎叫人相信政府會用心查處？

不僅如此，民眾更有理由懷疑當局監管乏力之餘，或許存在故意袒護包庇惡行等勾當，須知前一宗事件的查處工作十分緩慢，直至今年三月底，在眾多家長聯名上書下，才引起各方重新關注，惟當局只將推銷假奶粉的涉事醫生停職一年處理，涉事企業只需按一賠三的方式向受害家庭作出賠償即可，簡直就是在鼓勵作惡。

眾所周知，安徽阜陽當年爆出的劣質奶粉事件導致眾多無辜兒童變成「大頭娃娃」，及令當地十多名兒童死亡，事件並波及全國多個省市，禍延多年，結果問責的官員沒幾個，無良奸商亦不需被殺頭，反而「結石寶寶」、性早熟嬰兒、毒奶粉、假疫苗、毒食品卻更瘋狂地湧現，一些人的良心也愈來愈黑，並打造一條條黑色產業鏈，能坑則坑，能騙則騙，不顧一切貪婪斂財，亦都與政府長期監管失職、存心縱容不無關係。

都說孩子是國家的未來，偏偏淪為最易下手的對象，實在可悲。試問連一個孩子都不放過的民族，還能有甚麼未來？一個為了錢可以荼毒同胞、自相殘害的國家，又怎不讓其他國家心生恐懼，敬而遠之？