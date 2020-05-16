功夫茶：國泰今次真係燶　前景暗淡等喪鐘

一個突如其來嘅疫情，全球航空客運量預測下跌四成，估計衰足三年！因管理不善早喺全球最佳航空公司排名榜跌出三甲嘅國泰航空，更加虧蝕不停，真正日暮途窮！功夫茶聯想起善講鬼古嘅蒲松齡，佢有一幅戲台對聯：一曲歌來，文武衣冠皆入夢；三通鼓罷，達窮妍醜盡成空。觀乎一間曾是香港人引以為傲嘅航空公司，搞成今日衰嘢多籮籮，從燈火輝煌到燈火下樓台，亦正是香港由盛轉衰嘅縮影咯。

搭錯國泰機，隨時冇得飛！今趟睇怕搭唔搭錯，長期都冇得飛！阿哥，國泰航空與港龍航空喺四月份合共載客一萬三千多人次，按年暴跌百分之九十九點六！載客量真係「飛流直下三千尺」，插水式跌到四腳朝天！

據其高層表示，新冠肺炎疫情大流行，對國泰業務衝擊空前嚴重，今年截至四月為止，集團旗下兩家全服務航空公司已錄得未經審核嘅虧損四十五億港元，外界估計全年蝕過百億元，咁就難怪股價連續冧四日咯！

嗱，國泰今日蝕到褲穿窿，其實唔可以賴晒疫症，其中一項令佢愈做愈燶，無過於反骨忘恩；早前政府派包機去日本，接載三百多個搭正爆出肺炎風波郵輪嘅香港人，點知國泰死都唔畀其中十八人登機，佢哋大多數係老人家呀，陰功！

國泰店大欺客，長期管理不善，又一直不思進取，國泰旗下班機，放你飛機就如食生菜，因失誤而冇得飛亦都係小菜一碟，國泰不但未能以客為尊，服務質素「有口皆悲」，如此自尋死路，有乜辦法唔加速淪亡吖！

呢，早幾年一個專門提供旅遊數據嘅機構，曾比較全球一百零三間航空公司嘅準時度，最尾三名，香港國泰係其中之一，問你死未！所以話一間公司不進則退，愈做愈燶，有辦你睇，有迹你尋！

國泰依家吊緊鹽水，四月份僅運作少數基本客運航班往來十四個目的地，月內乘客需求持續下跌，每日載客量少於五百人。未來出境旅遊需求極微，前景凍過水，難怪裁員減薪摺港龍等傳聞層出不窮咯。

講開又講，國泰過去一年喺黑暴期間，不但縱容員工霸佔機場「和你飛」，阻礙旅客登機，導致大量航班取消；國泰港龍工會仲要藉疫情搞事，以阻隔病毒為名，逼迫公司關閉內地航班。依家總算求仁得仁，你想飛都冇得飛，真係應咗有咁耐風流就有咁耐折墮！

全球疫災，多國仍實施封城，除咗客運急挫，貨運及郵件亦按年急跌近五成，總之衰開有條路。首四個月已經蝕咗幾十億元，未來日子點捱啊！夕陽西下，白楊風蕭蕭，拜拜國泰你條尾！