正論：暴動罪遲來判刑　治亂世須用重典

昨日因，今日果。一名參與反修例暴亂而被控暴動罪的年輕男子，昨日被判罪名成立及監禁四年，成為黑暴以來首宗暴動罪成案例。惟事隔近一年才判刑不僅姍姍來遲，是否具有阻嚇力更是令人懷疑。顯而易見，黑手為了煽動年輕人充當爛頭蟀，不惜妖言惑眾摧毀年輕人大好前途，自己則躲在暗角坐享政治紅利。香港要重回正軌，法庭判決必須快而重，更重要的是嚴懲幕後黑手。一味高高舉起輕輕放下，只會令社會萬劫不復。

報稱救生員的廿二歲男被告，去年六一二參與金鐘一帶示威並與警方發生衝突，被控一項暴動罪及兩項抗拒警務人員罪，控方申請不處理後兩罪。被告早前認罪，昨日獲法官減刑，由量刑起點監禁六年減至四年。宣判後法庭旁聽席即時起哄，「手足撐住」之聲此起彼落，更有「手足」衝到其囚車旁打氣，足見四年刑期對這班冥頑不靈的「手足」根本沒有阻嚇力。而控方放棄起訴兩項抗拒警務人員罪更是令人莫名其妙，除了反映律政司有人暗護暴徒，已沒有其他解釋了。

姑勿論如何，犯法就是犯法，即使犯法動機自以為多麼的正義，犯法者是多麼的年輕，都不是逃避刑責的藉口。今次判刑，總算告訴年輕人犯法不會沒有後果，然而案發於去年六月，近一年後才宣判，等得實在太久，是律政司故意拖延起訴，還是司法機構排期欠缺效率，不能不令人疑問。反觀去年八月，有內地漢向美國駐港總領事館外牆塗鴉，兩日後即遭判監四星期。同一個律政司，同一個司法機構，同一樣發生於反修例期間的案件，兩者判案速度竟有天壤之別，背後原因是甚麼，不問可知。

事實證明，反中亂港者屢屢獲司法厚待，同樣事例不勝枚舉，律政司甚至明目張膽上演捉放曹，上至反對派頭面人物，下至無名小卒，一樣獲得放生。今年二月，兩名被控暴動罪的暴徒遭律政司撤控兼獲賠訟費，就是典型例子。甚至乎，有律政司檢控人員出書教暴徒逃避檢控，知法玩法，令人咋舌。反修例暴亂至今共拘捕逾八千人，當中一千三百多人被起訴，被控暴動罪的佔五百五十多人，檢控比例偏低也就罷了，在各方面明縱暗護之下，這千多人何時才完成審訊，那五百多名暴徒何時才一一判刑，真是天曉得。

禁而不止，則刑罰侮。黑暴之所以歷久不衰，之所以趁着疫情稍緩即蠢蠢欲動，最大原因就是律政司姑息養奸、司法慈悲為懷。正如本報之前指出，打殘黑暴其實只需兩招，一是將所有暴徒一律引用《反恐法》嚴刑起訴；二是法庭速判重判，甚至集體審訊，節省時間。否則拖拖拉拉，不痛不癢，最後便是綿綿不絕，必有亂結。君不見，年輕人反中亂港前赴後繼，暴徒這邊廂被捕、那邊廂即上街作反，甚至連消防員都淪為暴徒，整個香港烏煙瘴氣，暴力氾濫，根本原因就是律政司其身不正，拖延檢控，法庭判決又欠缺阻嚇力，終致亂象一發不可收拾。

可以看見，自佔中開始，反中亂港政客以大狀、學者身份做包裝，空群而出播毒，甚麼「留案底令人生更精彩」、「暴力或能解決問題」、「不守法不等於不尊重法治」、「違法達義」、「犯法不犯罪」等糖衣歪理滿天飛，加上壹傳媒發動輿論戰大肆渲染，終於令年輕人守法意識低下，視犯法為時尚。正如警務處處長鄧炳強所說，有人將犯法責任推予別人，在他人犯法後指出只是政府的錯，鼓動年輕人違法。明乎此，重判暴徒固然必須，但並不足夠，檢控並嚴懲黑手成為當務之急。可惜律政司詐傻扮懵不作為，佔中四十八名主要搞手，僅九男女被檢控，其餘三十九人逍遙法外，便是一例。在法治蕩然的情況下，香港怎不是一個亂字了得！

治亂世，用重典。現在的香港正正進入亂世，正義不彰，邪惡囂張，講道理不足以警醒年輕人，惟有嚴刑峻法方可撥亂反正。在背後煽風點火「為美國而戰」的黑手更是罪加一等，絕對不能輕饒。壹傳媒黎智英由佔中到黑暴皆以總指揮自居，近日接受台媒訪問，更再次乞求外部勢力插手香港事務，企圖借外力施壓法庭，替他及其豢養的政客多項控罪緩頰，妨礙司法公正的嫌疑濃得化不開，律政司為何聽之任之？

透過現象看本質，律政司是不是有政治立場，法律面前是不是人人平等，還用問嗎？香港淪落至此，同司法刀把子掌握在外部勢力代理人手中脫不了干係。事到如今，要是無能港府不敢整頓，中央出手便是應有之義。