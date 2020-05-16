世界視線：中美關係續惡化　疫苗戰左右大局

美國就新冠肺炎疫情起源對中國的指摘逐步升級。總統特朗普日前在社交網發文，繼續將矛頭指向中國，形容跟中國打交道「是件非常昂貴的事情」，就算簽署一百份貿易協議，都無法彌補「中國瘟疫」造成的人命損失，甚至揚言不排除全面切斷兩國的關係。

常言道：外交即內政的延續，特朗普對中國批評的聲浪，恰好跟國內疫情的嚴重程度，形成正比。最新消息指，白宮抗疫專責組成員試圖向疾病預防及控制中心施壓，修改病歿人數的統計方法，讓國內疫情數據不會那麼「難看」，顯而易見，特朗普已對疫情的發展打定輸數。

不管特氏的反華言論有多少選舉語言成分，但觀乎近年美國智庫界的主流論調，對華鷹派顯然逐漸佔了上風，甚至坦白道出中國是美國首個非白人競爭對手，即使今年大選後「特下拜上」，華府對中國的遏制，只會繼續升級。

根據內地官媒報道，北京考慮的方案之一，是對因新冠肺炎病毒大流行向中國尋求損害賠償的美國特定人士，採取報復行動，其中點了密蘇里州、阿肯色州兩名參議員，以及德州一名眾議員，這三位共和黨籍議員早前提交議案，允許美國民眾向中國政府索償。

必須指出，上述反制措施表面看有針對性，但跟特氏的「賴帳論」以至如今的「全面斷絕關係論」，不在同一個等級。當然特朗普要靠「政治大話」撈選票爭連任，北京方面卻可鴨子划水，等到必要時刻才發出沉重一擊。世衞組織警告，新冠肺炎將成為全球風土病，現時最大的挑戰，是如何研發出有效疫苗，以及如何分發到有需要人士手上。包括美國前食品及藥物管理局局長戈特利布等知名人士，都認為中美疫苗之爭，重要性猶如上世紀美蘇登陸月球之戰，而一旦讓中國佔先，後果將不堪設想。美國對華的「鴿派」之所以建議特朗普審慎行事，不是「友華」，而是顧慮到美國的醫療物資，很大程度依賴中國供應。由此可見，「疫苗」乃山姆大叔的軟肋，加快疫苗攻關，是當前中國的頭號急務。