疫後的生活會是怎樣呢？

與非典型肺炎等疫症不同，新冠肺炎可能糾纏多年不去。一說會演化成風土病，關鍵是會否馴化一如流感。若不會，對社會的威脅頗大。另一可能是如伊波拉病毒，開發出疫苗對抗，但地區上的威脅仍然存在。國內外的共識似乎是今年秋冬季會可能有第二波疫情，至少到明年夏天之前，新冠肺炎疫情的威脅不會消除。這一兩年裏，防疫治疫變成新常態。疫後的生活，乃至其他一切不可能復舊如故了。

最簡單和直接的變化是口罩、消毒液、社交距離會是生活的基本，去哪裏，做甚麼事情都不可或缺。公共衞生成為社會生活的第一條件，為了公共衞生可犧牲經濟收益。底下的意義是由此改變資本主義的原則。賺錢要讓步於個人身體健康、公共衞生安全。對香港這樣唯利是圖的資本主義社會，這屬巨變，動搖人心。當然，無論從個人或社會與政府的角度來看，巨變的落實需時，但如新冠肺炎疫情持續，或至少在香港可看到歐美國家，以至其他社會疫情的慘況，趨吉避凶的心理會沉澱成生活習慣，也通過教育和親身經歷成為社會心理、文化的部分。疫情蔓延愈久，災情愈重，這樣的效果愈大。

香港防疫成功但英美等國死人無數，香港人防範之心必嚴，也會堅持。這樣的生活習慣和社會政策的偏重代表香港社會的進步。但疫病對經濟的衝擊，卻會對香港帶來消極的影響。

香港的繁榮建立在國際化，尤其是與內地的連接。七百萬人口不是小城市，但要維持目前的生活水平、發展水平，包括就業和政府收入，不可能閉關自守。把外在聯繫切斷，不僅旅遊業崩潰，而是整個城市經濟從根部一直向上瓦解。科研、金融和所有公營部門都難以支撐。香港萬多億元的儲備，像今年的財赤幾千億元，不可能支撐多少年。坐食山崩，香港靠的是海外，沒有海外，便沒有可食。今天說農耕漁獵只是無知者或別有用心者的胡說，笑話而已。

但無論如何，國際經濟在新冠肺炎疫期和疫後不景是必然的，國際貿易和相互投資也會減少。各國自保，不可能再維持原來的國際大分工和跨境產業鏈體系，保護主義加上劇烈的出口競爭，會把原來的格局與秩序打破，受疫症嚴重挫傷的國家會落後。更有甚者，中美出現新冷戰，國際格局更因政治分化轉變。區域分化與中美對立並存，香港的國際化會受挫，便更要依賴與內地的合作、融合。

香港別無選擇，不與內地融合，便全面衰落！