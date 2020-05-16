時下眾人已清楚，剝開種種外衣和面紗，推動特朗普上台和推行「美國第一」的所謂「美國精神」，一是「白人種族主義」或「白人至上主義」；二是「西方文明」高人一等的「文明衝突論」。這些「主義」和「論述」，美國和西方的學界都做過「學術探索」和「包裝」，把其「科學化」。

然而在政客操弄下，又始終離不開「意識形態」、「政治工具」的命運，特朗普在這方面玩得很成功。然而，在當今老美國運盛極而衰、進入歷史轉折的大勢下，特朗普之流的再次把弄「種族主義」和「文明衝突論」，只會加速老美的衰落和內亂。

一六年總統大選時，老美資本主義帝國的貪婪和擴張，在全球化時代已造成了美國前所未有的貧富懸殊、社會矛盾尖銳，老美自由主義、保守主義、宗教糾結反覆博弈的「歷史周期」，又導致了極右保守思潮、白人種族主義思潮再次佔了意識形態的上風。於是，因全球化、移民潮、貧富分化、經濟衰退而倍感受傷憤怒的白人，成了特朗普的「死粉」。大選期間，特朗普公開說：「穆斯林恨我們」，煽惑白人「保衞家園」，還說，面對那些顛覆者和破壞者，我們要有勇氣維護我們的文明。

上台後，特朗普團隊將「種族主義」暫時擱置，又整色整水拋出了「文明衝突論」，開打中美貿易戰和「國運戰」。他的團隊中人說，中國與美國的競爭，不僅局限於國家利益，也存在於不同的文明和意識形態等更為廣泛的領域，「這是我們第一次面對非高加索人（非白種人）的強大競爭對手」。可見特朗普發動的這場中美之戰，是動員了「種族主義」和「文明衝突論」兩大股政治能量的。

時下，特氏正在利用新冠肺炎疫情大造輿論，其種種卑劣手段無所不用其極。然而，妄自尊大又十分愚蠢的特朗普不知道，「反華遏中」絕不能解決老美走向衰敗的國運，更不能制服中國，只會加重、加深自身的危厄。