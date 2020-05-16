香港眾多行業中，記者大概是門檻最低的一個，不需要任何學歷和資格，只要掛上「記者證」，穿上螢光背心，就可以「無冕皇帝」自居。尤其近年冒出許多不知所謂的網媒，「記者」更是泥沙俱下，濫竽充數。在反修例暴亂中，只見遍地都是「記者」，人數往往比暴徒和警察還要多，連稚氣未脫的十二歲兒童也自稱記者而混迹示威現場，這種奇景大概只有香港才見得到。

如果這些所謂記者能夠客觀報道，反映真實情況，問題還不大，但事實恰恰相反，當中許多人既沒有專業知識，更不知何謂職業操守，往往刻意顛倒是非，無中生有，炮製假新聞。有的在記者會上興風作浪，煽風點火；有的在衝突現場攻擊警察，掩護暴徒；有的以粗言穢語辱罵受訪者，甚至對女警進行言語性騷擾。這班人掛着記者證，實際上與暴徒沒有分別，或者本身就是暴徒。一粒老鼠屎攪壞一鍋粥，香港傳媒充斥老鼠屎，難怪公信力每況愈下。

為何傳媒行業淪落至此？很明顯，港府必須負上主要責任。回歸前一直由新聞處負責簽發記者證，獲當局認可的傳媒機構才有資格申請。而現在的記者證大多由記者協會發出，來者不拒之下，任何人付出一百幾十元成為該會會員，就可以記者自居。實際上，記協只是一個小團夥，更是洋人豢養的走狗，根本沒有資格代表香港傳媒業界，更沒有資格代表業界派發記者證。

近年社會上不少聲音要求港府訂立記者註冊制度，統一記者證發牌事宜，防止有人魚目混珠，利用記者身份做出失德行為。可惜言者諄諄，聽者藐藐，港府始終不肯承擔起自己的責任。人們實在想不通，在香港從事大廈管理或保安工作，尚且要向當局申領牌照，反而被視為「無冕皇帝」的記者不需任何資格，不經任何審核，寧非咄咄怪事？紀綱一廢，何事不生，許多亂象其實都是港府自己造成。