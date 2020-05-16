日前開考的中學文憑試歷史科有試題，要求考生解釋是否同意「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，作為有血性的中國人，看了這問題固然悲憤莫名，就算以常理去看，這也是一條莫名其妙的問題。

首先國與國之間，源遠流長，甚至有人說日本人的祖先是來自中國，中日關係要說也是千年的事，因因果果，每個朝代的發展也有對後世影響，一九○○年的中日關係一定是帶着十九世紀的後續而來，只挑四十五年來討論，難道可以割切之前的恩恩怨怨嗎？而且國與國之間互動關係能否量化，如何量化，會否是主觀個人喜愛，評卷員可以給一個普世接受的標準嗎？

最後無論如何都要說到問題核心，試題範圍包含了第二次世界大戰，日軍侵華屠殺了千萬計中國人，毀我中華錦繡河山，是所有中國人都憤恨哀痛，不能磨滅的歷史，問問出卷的人，人命可以量化，可以用利弊去形容嗎？死一個中國人都要和日本算帳，何況無數同胞死在刺刀槍炮下，亡魂不得安息，家庭盡毀，國家亦元氣大傷，發展落後於人。很多香港人先祖輩都在二戰中傷亡，只是年輕一代根本懶得理。這一筆血海深仇，如果有人敢說是利多於弊，這種人還有良知血性嗎？不是應該來考文憑試，而是連做人的資格也沒有，應該送去再教育，學會人與畜牲的分別。

出這條題目的人若非是智商常識有問題，便是故意挑釁，煽動媚日，引導年輕人錯誤家國觀念，其心可誅。尊重學術，考核歷史知識，不代表連基本是非黑白也要討論，他們敢出試題問納粹德軍對歐洲是利多於弊嗎？教育局發表聲明譴責事件，指試題具引導性，嚴重傷害國民感情和尊嚴，要求考評局嚴肅跟進及交代。黃絲以學術自由大做文章，混淆是非黑白，荼毒下一代，歷史會記下你們的名字是漢奸。