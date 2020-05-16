這幾屆的立法會已明顯步入換代階段，上一輩講求以禮相待，以理服人，一切遵循會議規則辦事的老規矩已過時了，專注辯論、避免謾罵、更絕對不能動手的默契不復存在。十年前香港的輿論界嘲笑台灣的議會不文明，叫囂、謾罵、拉扯、推撞等絕招層出不窮，當時有議員朋友還安慰大家說，香港市民繼承了英國的議會文化，懂得文明議事，不會學台灣般動手動腳，這些粗鄙行為只會嚇怕選民，一定沒有機會選上。怎知才短短十年風氣大變，「議會學台灣」不幸言中。

上周立法會的內會會議，雖然成功避開反對派選內會主席進行馬拉松式拉布一關，成功開會，處理一些積壓的法例，但這個硬闖方法是否奏效，又能否重複？看兩派議員一天兩次內會開會的表演，取勝策略似乎是要先霸佔主席座位，誰先成功霸到主席位便有權決定議程，主持會議。霸佔不到的一派只能在主席台外面騷擾，等候被趕出去。如果郭榮鏗堅持不退讓，選內會主席一節只能繼續拖下去到暑期休會，由李慧琼繼續行使主席權力處理緊急事務這一節是否可行，要看她是否能夠成功搶到主席座位，同時有足夠人手護航，保證不會被反對派強行推倒被驅趕離場。

反對派如今用的，正是從台灣取經回來的招數，在對方人多己方人少情況下拚輸來打，如對手人多兼控制議程時，便發動肢體衝突，動手拉扯，盡量阻礙會議進行，最大損失只不過是對手成功通過議案。萬一如果己方突襲成功，因對手犯錯露出破綻，便可以乘虛而入，突擊通過對己方有利議案。

在會議上動用武力攻堅，看來反對派已經有共識，一致行動。問題在建制派一方，尤其是功能組別代表，不少是大老闆，年紀較大，可能不習慣也不適應肢體衝突場面。香港條件也與台灣不同，台灣議會過去上演的肢體衝突，雙方其實早有共識，只是在傳媒鏡頭前才動手動腳，傳媒撤退後兩派立即收斂，正式開會。但是香港不具備類似條件，立法會的會議都是全場直播，不像台灣般，電視台來拍攝幾分鐘，動作誇張的議員只需要勇武幾分鐘便可以收工。香港的議員要硬着頭皮表演下去，直到被主席驅逐出會議廳為止，有身份的老人家肯定體力不勝。

立法會會議期間輕則表演相罵、粗口，重則打架、糾纏、扯頭髮，已成定局。看來兩派都需要為下屆議會換屆作準備。不能適應粗口罵戰，動手打架者需讓路，把席位留給年輕力壯驍勇善戰之輩。過往年紀大、舉止斯文、保持專業形象之輩適宜退位讓賢，把機會留給孔武有力能打擅罵的新一代。