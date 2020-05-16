香港教育界之烏煙瘴氣，無良黃師之人神共憤，最近接二連三被揭破。繼小學黃師扭曲鴉片戰爭歷史為「英國幫中國消滅鴉片而戰」後，今年文憑試歷史科必答題，問考生是否同意「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，並列出資料證清政府向日本學習法律教育、日本政府協助中國現代化等，卻絕口不提一九三七至四五年日本侵華的歷史，擬題者到底想得到甚麼答案？要是學生不肯跟從資料對日本歌功頌德，反而痛批日本侵華屠殺中國人，不知會否肥佬？

筆者成長於港英年代，教育被批為填鴨式，但也不至於出現竄改歷史、為侵略者塗脂抹粉的荒謬事情，然而這些想也沒想過的事，竟在回歸後的香港肆無忌憚上演，這些黃師是居心不良還是白癡無知，外人無從得知，但得出的結果都是荼毒學子，令下一代人毫無國家觀念，仇中媚外。整個教育界到底潛伏了多少黃師教渣，想一想也令人不寒而慄。

最匪夷所思的是，考評局的試卷有專人擬題，也有專人監督，層層審批竟然也可讓這種題目出街，如果不是失職，就是有心為之。最近考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇被揭發在臉書發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」的言論，可見今次考卷出現如此試題，絕非無心之失。難為教協和葉建源還死撐，指題目為開放式，目的是要令學生思考，還擺出冤屈狀批評教育界受到親建制派「迫害」，詞窮理屈，賊喊捉賊，莫此為甚。試問日本侵華、中國艱苦抗戰、死傷枕藉，這些鐵一般的事實，還有甚麼開放式思考空間？

今次事件連官媒也有報道，教育局不得不採取行動，包括派人到考評局了解出題機制、取消該條歷史科必答題等，總算有所反應。姑勿論如何，教育是百年大計，育人還是毀人只是一念之差，局長楊潤雄不能輕輕遺憾了事，必須徹查、嚴懲、整頓。