被譽為天才浪漫大詩人嘅濟慈，在其名詩《憂鬱詠》有這麼兩句：陰影加陰影將帶來更多糊塗昏沉，而讓心靈陷入無止境的痛苦煩憂。阿哥，咁似寫愈做愈燶嘅國泰航空嘅！三月以來，國泰港龍每周只有三班航班前往三個航點，客運量由以往正常十萬人，跌至每日平均一千人以下，四月底某日更只有三百零二人！

全球航空都因一場世紀疫症而幾乎停頓，疫情重創加上管理無方及不以客為尊嘅國泰航空，更加冇運行！早已跌出全球最佳航空公司排名三甲，消息指除了早前宣布高層減薪及放無薪假後，擬再次推出新一輪減省成本方案，包括要求全體員工減薪，減幅介乎兩至三成。看來國泰員工，真讓詩人講中：心靈陷入無止境的痛苦煩憂！全年虧損料過百億港元，為救亡，不向員工磨刀霍霍才怪！

國泰航空沒落，其實早已寫在牆上；正如本報「正論」指出，國泰自恃大企業，一直不思進取，長期管理不善之餘，服務質素更是拾級而下，完全不是以客為尊，致令國際排名不斷下墮，難道這些問題不是國泰淪落的催化劑嗎？

過去國泰脫班延誤如食生菜，投訴亦多，尤其對旅客安排差。過去黑暴一役，國泰仲離譜，不但縱容員工霸佔機場「和你飛」，阻礙旅客登機，導致大量航班取消，這不是自己倒自己米嗎？

更不可思議嘅係，有國泰機師涉及暴動罪被捕，更有地勤職員惡意洩露警員航班資料！今年年初疫情嚴峻，國泰工會又搞事，以阻隔傳播病毒為名，逼公司關閉內地航班，如此明目張膽反中亂港，正是自尋死路，睇你點飛？和你飛變自家衰，沒有內地市場，香港航空和旅遊業仲有運行咩？海洋公園命懸一線，等五十四億元救一年命仔亦係例子。國泰航空根本就如缺水嘅魚，只能張鰓瞪眼，鼓盡平生一口氣，彈多兩嘢，一命嗚呼！